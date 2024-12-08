МИД: Россия находится в контакте со всеми группировками сирийской оппозиции
Министерство иностранных дел России призывает уважать мнения всех этноконфессиональных сил сирийского общества и поддерживает контакты с представителями оппозиции САР. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в своём телеграм-канале.
«Российская Федерация находится в контакте со всеми группировками сирийской оппозиции. Призываем к уважению мнений всех этноконфессиональных сил сирийского общества, поддерживаем усилия по налаживанию инклюзивного политического процесса», – сказано в заявлении МИД РФ о ситуации в республике.
Россия считает, что в основу урегулирования ситуации в стране должна лечь единогласно одобренная Советом Безопасности ООН резолюция 2254. МИД выразил надежду на то, что данный подход будет учитываться ООН и всеми заинтересованными игроками, в том числе в контексте реализации инициативы спецпредставителя Генсекретаря ООН по Сирии Гейра Педерсена. Она предполагает безотлагательную организацию межсирийских инклюзивных переговоров в Женеве.
Напомним, что в Сирии вооружённая оппозиция за пару дней захватила города Хаму и Алеппо, а также часть провинции Идлиб. Президент страны Башар Асад покинул Дамаск ночью 8 декабря. СМИ считают, что он мог попасть в авиакатастрофу. До сих пор доподлинно неизвестно его местонахождение. Кабмин заявил о готовности работать с любой властью, которую выберет народ, если действующая будет свергнута. После этого правительство получило от оппозиции гарантии безопасности.
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