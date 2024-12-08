МИД: Россия находится в контакте со всеми группировками сирийской оппозиции

Министерство иностранных дел России призывает уважать мнения всех этноконфессиональных сил сирийского общества и поддерживает контакты с представителями оппозиции САР. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в своём телеграм-канале.

«Российская Федерация находится в контакте со всеми группировками сирийской оппозиции. Призываем к уважению мнений всех этноконфессиональных сил сирийского общества, поддерживаем усилия по налаживанию инклюзивного политического процесса», – сказано в заявлении МИД РФ о ситуации в республике.