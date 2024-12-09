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Регион
9 декабря, 10:48

В России рассказали о дальнейшей судьбе Башара Асада

Политолог Лямин: Москва никому не выдаст Асада, его ждёт почётная старость в РФ

Башар Асад. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Harold Escalona

Башар Асад. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Harold Escalona

Свергнутого президента Сирии Башара Асада ожидает почётная старость в России, Москва никому его не выдаст. С таким заявлением выступил старший научный сотрудник Центра АСТ Юрий Лямин.

«Россия не ратифицировала протокол подчинения Международному уголовному суду, поэтому кто бы ни выписывал ордера на арест Асада — Москва его не выдаст. <...> Асада ждёт у нас почётная старость», — отметил политолог в беседе с газетой Взгляд.

Эксперт привёл в пример ситуации бывшего президента Украины Виктора Януковича и экс-сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена, которые спокойно проживают на территории России уже долгие годы.

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Напомним, 8 декабря вооружённая сирийская оппозиция, начавшая масштабное наступление на правительственные силы в конце ноября, заняла столицу страны Дамаск. Глава САР Башар Асад согласился покинуть кресло президента и уехал из страны. Позже оказалось, что ему предоставили убежище в Москве. В МИД РФ объяснили, что Россия не предаёт своих друзей в трудных ситуациях и этим отличается от США. Москва также призвала провести переговоры по Сирии под эгидой ООН.

Николай Рюмин
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