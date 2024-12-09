В России рассказали о дальнейшей судьбе Башара Асада

Свергнутого президента Сирии Башара Асада ожидает почётная старость в России, Москва никому его не выдаст. С таким заявлением выступил старший научный сотрудник Центра АСТ Юрий Лямин.

«Россия не ратифицировала протокол подчинения Международному уголовному суду, поэтому кто бы ни выписывал ордера на арест Асада — Москва его не выдаст. <...> Асада ждёт у нас почётная старость», — отметил политолог в беседе с газетой Взгляд.