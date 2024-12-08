Москва считает необходимыми переговоры по Сирии под эгидой ООН, заявил источник в Кремле

Москва считает, что переговоры по разрешению кризиса в Сирии должны проводиться под эгидой ООН. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Кремле.

«Россия всегда выступала за поиск политического решения в урегулировании сирийского кризиса. Исходим из необходимости возобновления переговоров под эгидой ООН», — цитирует агентство собеседника.