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Ситуация в Сирия
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Регион
8 декабря, 18:19

Москва считает необходимыми переговоры по Сирии под эгидой ООН, заявил источник в Кремле

ТАСС: Москва считает необходимыми переговоры по Сирии под эгидой ООН

Москва считает, что переговоры по разрешению кризиса в Сирии должны проводиться под эгидой ООН. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Кремле.

«Россия всегда выступала за поиск политического решения в урегулировании сирийского кризиса. Исходим из необходимости возобновления переговоров под эгидой ООН»,цитирует агентство собеседника.

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Ранее российская сторона запросила экстренные консультации Совбеза ООН в связи с событиями в Сирии 9 декабря во второй половине дня. В качестве докладчиков предложены замгенсека организации Розмари ДиКарло и замгенсека по миротворческим операциям Жан-Пьер Лакруа.

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Shutterstock / FOTODOM / nexus 7

Юрий Лысенко
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