Сирийская оппозиция гарантировала безопасность дипмиссий в Дамаске, пишут СМИ
ТАСС: Вооружённая оппозиция Сирии гарантировала безопасность дипмиссий в Дамаске
Вооружённая сирийская оппозиция гарантировала безопасность дипмиссиям иностранных государств в столице страны Дамаске, которая теперь находится под её контролем. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на дипломатические источники в двух арабских странах.
«Руководство оппозиции гарантировало безопасность иностранных дипломатических миссий. В настоящее время посольства сохраняют неприкосновенный статус, однако ситуация в Сирии быстро меняется», — цитирует агентство своих собеседников.
При этом источники добавили, что дальнейшее развитие событие прогнозировать сложно.
Ранее очевидцы сообщали, что в Дамаске после введения комендантского часа прогремела серия взрывов. Также местные утверждают, что в здании Иммиграционного департамента разгорелся пожар. В посольстве РФ в сирийской столице заявили, что им не поступало сообщений о ранениях или гибели россиян. По сообщениям местных СМИ, оппозиция Сирии запретила грабить здание российской дипмиссии и в целом настроена на развитие отношений с Москвой.
Напомним, вооружённая оппозиция начала наступление в конце ноября на северо-западе страны, установив контроль над Алеппо, Хамой, а затем и Дамаском. Бывший президент Сирии Башар Асад в ночь на 8 декабря улетел из страны. Его местонахождение пока неизвестно. В МИД РФ подтвердили, что он покинул пост главы государства и поручил мирно передать власть.
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