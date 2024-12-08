Сирийская оппозиция гарантировала безопасность дипмиссий в Дамаске, пишут СМИ

Вооружённая сирийская оппозиция гарантировала безопасность дипмиссиям иностранных государств в столице страны Дамаске, которая теперь находится под её контролем. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на дипломатические источники в двух арабских странах.

«Руководство оппозиции гарантировало безопасность иностранных дипломатических миссий. В настоящее время посольства сохраняют неприкосновенный статус, однако ситуация в Сирии быстро меняется», — цитирует агентство своих собеседников.

При этом источники добавили, что дальнейшее развитие событие прогнозировать сложно.