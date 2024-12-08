Al Jazeera: Сирийская оппозиция зашла в Тартус на берегу Средиземного моря

Силы вооружённой сирийской оппозиции зашли в город Тартус на побережье Средиземного моря. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera. Об этом информирует телеканал CNN.

Также информацию о заходе оппозиции в Тартус подтверждает CNN. Телеканал публикует распространившиеся в Сети кадры, на которых оппозиционеры в Тартусе опрокидывают памятник Хафезу Асаду — предыдущему президенту Сирии и отцу Башара Асада.