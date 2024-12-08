Al Jazeera: Сирийская оппозиция зашла в Тартус на берегу Средиземного моря
Силы вооружённой сирийской оппозиции зашли в город Тартус на побережье Средиземного моря. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera. Об этом информирует телеканал CNN.
«Формирования сирийской оппозиции вошли в город Тартус», — говорится в сообщении телеканала.
Также информацию о заходе оппозиции в Тартус подтверждает CNN. Телеканал публикует распространившиеся в Сети кадры, на которых оппозиционеры в Тартусе опрокидывают памятник Хафезу Асаду — предыдущему президенту Сирии и отцу Башара Асада.
Напомним, вооружённая оппозиция начала наступление в конце ноября и продолжает захватывать сирийские города и ключевые объекты. Бывший президент Сирии Башар Асад в ночь на 8 декабря улетел из страны. Его местонахождение пока неизвестно. В МИД РФ подтвердили, что он покинул пост главы государства и поручил мирно передать власть.
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