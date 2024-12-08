В Дамаске произошли взрывы и загорелось здание Иммиграционного департамента

В Дамаске, где действует комендантский час, раздались несколько взрывов. Очевидцы также сообщают о пожаре в здании Иммиграционного департамента.

«Уже после начала комендантского часа было несколько взрывов. Были сообщения про удары Израиля, скорее всего, это так. В городе горят несколько административных зданий, есть даже очень крупный пожар, в частности горит Иммиграционный департамент», — цитирует ТАСС местных жителей.

Напомним, ранее, до комендантского часа, в Дамаске также прогремело два взрыва. Их связали с ударами израильской авиации.