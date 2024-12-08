В Дамаске произошли взрывы и загорелось здание Иммиграционного департамента
В Дамаске, где действует комендантский час, раздались несколько взрывов. Очевидцы также сообщают о пожаре в здании Иммиграционного департамента.
«Уже после начала комендантского часа было несколько взрывов. Были сообщения про удары Израиля, скорее всего, это так. В городе горят несколько административных зданий, есть даже очень крупный пожар, в частности горит Иммиграционный департамент», — цитирует ТАСС местных жителей.
Напомним, ранее, до комендантского часа, в Дамаске также прогремело два взрыва. Их связали с ударами израильской авиации.
Также западная пресса сообщала, что в Дамаске загорелся дворец Башара Асада. Как утверждают журналисты, возгорание началось в зале приёмов, точные причины неизвестны, о пострадавших не сообщалось. Сам экс-глава государства утром покинул страну на грузовом самолёте, который впоследствии пропал с радаров, где он находится сейчас неизвестно.
В конце ноября вооружённая сирийская оппозиция начала наступление на северо-западе страны, захватив Алеппо и Хаму, а позже войдя в столицу страны Дамаск. Башар Асад в ходе переговоров с вооружённой оппозицией принял решение оставить пост президента и покинул страну. В МИД России заявили, что Москва находится в контакте со всеми группировками сирийской оппозиции. РФ полагает, что в основу урегулирования ситуации в стране должна лечь единогласно одобренная Советом Безопасности ООН резолюция 2254
Shutterstock / FOTODOM / ArtEvent ET