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8 декабря, 13:36

В Дамаске горит дворец президента Сирии

Сирийский повстанец в офисе Президентского дворца 8 декабря 2024 года. Фото © ТАСС / AP Photo/Omar Sanadiki

Сирийский повстанец в офисе Президентского дворца 8 декабря 2024 года. Фото © ТАСС / AP Photo/Omar Sanadiki

В Дамаске горит дворец президента Сирии Башара Асада, пишут AFP и Bild. По данным журналистов, огонь разгорелся в зале приемов главы государства, причины неизвестны, информации о пострадавших также нет.

При этом пришедшая к власти сирийская оппозиция обратилась к гражданам с просьбой уважительно относиться к государственной собственности, зданиям и сооружениям всех видов, поскольку те принадлежат народу, а не режиму Башара Асада.

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Сам Башар Асад под утро вылетел из Дамаска грузовым самолётом на фоне надвигающихся на столицу подразделений вооружённой оппозиции. Борт направлялся в сторону прибрежных районов, но впоследствии резко снизился до высоты в 500 метров и исчез с радаров. Точной информации о его местонахождении нет. По данным СМИ, возможно, что Асад погиб при крушении. Оппозиция заявила, что Дамаск перешёл под их контроль. В МИД РФ подтвердили, что Асад сложил с себя полномочия президента и распорядился передать власть мирным путём.

Андрей Бражников
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