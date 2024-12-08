В Дамаске горит дворец президента Сирии Башара Асада, пишут AFP и Bild. По данным журналистов, огонь разгорелся в зале приемов главы государства, причины неизвестны, информации о пострадавших также нет.

При этом пришедшая к власти сирийская оппозиция обратилась к гражданам с просьбой уважительно относиться к государственной собственности, зданиям и сооружениям всех видов, поскольку те принадлежат народу, а не режиму Башара Асада.