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Ситуация в Сирия
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Регион
8 декабря, 17:49

Россия запросила экстренные консультации в Совбезе ООН по Сирии

Россия запросила экстренные консультации Совета безопасности Организации Объединённых Наций (Совбез ООН) в связи с ситуацией в Сирии. Об этом сообщают РИА «Новости» и ТАСС со ссылкой на источники.

«В связи с последними событиями в Сирии и их последствиями для СООННР (Силы Организации Объединённых Наций по наблюдению за разъединением), Россия запросила срочные консультации», — проинформировал источник.

Российская сторона просит провести консультации во второй половине понедельника, 9 декабря. Докладчиками должны выступить заместитель генерального секретаря ООН Розмари ДиКарло и замгенсека ООН по миротворческим операциям Жан-Пьер Лакруа.

Согласно правилам, консультации ООН проводятся в закрытом режиме.

Напомним, 27 ноября сирийская вооружённая оппозиция начала масштабное наступление на правительственные силы в провинциях Идлиб и Алеппо. За примерно 10 дней противники Башара Асада взяли под контроль несколько крупных городов, в том числе Алеппо, Хаму, Хомс, Дейр-эз-Зор и Дераа. Утром 8 декабря они вошли в столицу страны Дамаск. Как сообщили в МИД РФ, Башар Асад согласился покинуть пост президента и уехал из страны. Его местонахождение неизвестно.

Сирийцы тысячными караванами нелегально бегут в Ливан
Сирийцы тысячными караванами нелегально бегут в Ливан
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Shutterstock / FOTODOM / Joaquin Ossorio Castillo

Никита Никонов
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