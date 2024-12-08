Россия запросила экстренные консультации в Совбезе ООН по Сирии

Россия запросила экстренные консультации Совета безопасности Организации Объединённых Наций (Совбез ООН) в связи с ситуацией в Сирии. Об этом сообщают РИА «Новости» и ТАСС со ссылкой на источники.

«В связи с последними событиями в Сирии и их последствиями для СООННР (Силы Организации Объединённых Наций по наблюдению за разъединением), Россия запросила срочные консультации», — проинформировал источник.

Российская сторона просит провести консультации во второй половине понедельника, 9 декабря. Докладчиками должны выступить заместитель генерального секретаря ООН Розмари ДиКарло и замгенсека ООН по миротворческим операциям Жан-Пьер Лакруа.

Согласно правилам, консультации ООН проводятся в закрытом режиме.