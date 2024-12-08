Россия запросила экстренные консультации в Совбезе ООН по Сирии
Россия запросила экстренные консультации Совета безопасности Организации Объединённых Наций (Совбез ООН) в связи с ситуацией в Сирии. Об этом сообщают РИА «Новости» и ТАСС со ссылкой на источники.
«В связи с последними событиями в Сирии и их последствиями для СООННР (Силы Организации Объединённых Наций по наблюдению за разъединением), Россия запросила срочные консультации», — проинформировал источник.
Российская сторона просит провести консультации во второй половине понедельника, 9 декабря. Докладчиками должны выступить заместитель генерального секретаря ООН Розмари ДиКарло и замгенсека ООН по миротворческим операциям Жан-Пьер Лакруа.
Согласно правилам, консультации ООН проводятся в закрытом режиме.
Напомним, 27 ноября сирийская вооружённая оппозиция начала масштабное наступление на правительственные силы в провинциях Идлиб и Алеппо. За примерно 10 дней противники Башара Асада взяли под контроль несколько крупных городов, в том числе Алеппо, Хаму, Хомс, Дейр-эз-Зор и Дераа. Утром 8 декабря они вошли в столицу страны Дамаск. Как сообщили в МИД РФ, Башар Асад согласился покинуть пост президента и уехал из страны. Его местонахождение неизвестно.
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