Путин лично приказал укрыть в России свергнутого президента Сирии Башара Асада и его семью
Песков: Путин лично принял решение о предоставлении убежища Асаду и его семье
Президент Сирии Башар и его жена Асма. Фото © ТАСС / EPA / HARISH TIYAGI
Президент РФ Владимир Путин лично принял решение о предоставлении политического убежища свергнутому сирийскому лидеру Башару Асаду и его семье. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, подчеркнув, что Москва не обязана официально объявлять о таком шаге.
«Нет, совершенно не обязательно [официально объявлять], мы не обязаны это делать... Подобные решения без главы государства Владимира Путина принимать не могут – это его решения. Но в данном случае мне здесь нечего сказать», – объяснил представитель Кремля.
Пресс-секретарь президента РФ не стал приводить никаких подробностей о местонахождении получившего политическое убежище Башара Асада и его семье.
Напомним, 8 декабря вооружённая сирийская оппозиция, начавшая масштабное наступление на правительственные силы в конце ноября, вошла в столицу страны Дамаск. Президент САР Башар Асад согласился покинуть пост президента и уехал из страны. Позже выяснилось, что ему предоставили убежище в Москве. Россия считает, что переговоры по Сирии должны вестись под эгидой ООН.