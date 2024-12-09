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Регион
9 декабря, 09:37

Путин лично приказал укрыть в России свергнутого президента Сирии Башара Асада и его семью

Песков: Путин лично принял решение о предоставлении убежища Асаду и его семье

Президент Сирии Башар и его жена Асма. Фото © ТАСС / EPA / HARISH TIYAGI

Президент Сирии Башар и его жена Асма. Фото © ТАСС / EPA / HARISH TIYAGI

Президент РФ Владимир Путин лично принял решение о предоставлении политического убежища свергнутому сирийскому лидеру Башару Асаду и его семье. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, подчеркнув, что Москва не обязана официально объявлять о таком шаге.

«Нет, совершенно не обязательно [официально объявлять], мы не обязаны это делать... Подобные решения без главы государства Владимира Путина принимать не могут – это его решения. Но в данном случае мне здесь нечего сказать», – объяснил представитель Кремля.

Пресс-секретарь президента РФ не стал приводить никаких подробностей о местонахождении получившего политическое убежище Башара Асада и его семье.

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Напомним, 8 декабря вооружённая сирийская оппозиция, начавшая масштабное наступление на правительственные силы в конце ноября, вошла в столицу страны Дамаск. Президент САР Башар Асад согласился покинуть пост президента и уехал из страны. Позже выяснилось, что ему предоставили убежище в Москве. Россия считает, что переговоры по Сирии должны вестись под эгидой ООН.

Андрей Бражников
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