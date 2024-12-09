Путин лично приказал укрыть в России свергнутого президента Сирии Башара Асада и его семью

Президент РФ Владимир Путин лично принял решение о предоставлении политического убежища свергнутому сирийскому лидеру Башару Асаду и его семье. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, подчеркнув, что Москва не обязана официально объявлять о таком шаге.

«Нет, совершенно не обязательно [официально объявлять], мы не обязаны это делать... Подобные решения без главы государства Владимира Путина принимать не могут – это его решения. Но в данном случае мне здесь нечего сказать», – объяснил представитель Кремля.