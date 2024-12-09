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9 декабря, 01:30

Блинкен: США поддержат усилия по привлечению к ответственности помогавших Асаду

Вашингтон поддержит международные усилия по привлечению к ответственности помогавших сложившему полномочия президента Сирии Башару Асаду. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Мы будем поддерживать международные усилия по привлечению режима Асада и его сторонников к ответственности за зверства и преступления, совершённые против сирийского народа, включая применение химического оружия», — заявил американский госсекретарь.

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Напомним, 8 декабря вооружённая сирийская оппозиция, начавшая масштабное наступление на правительственные силы в конце ноября, вошла в столицу страны Дамаск. Президент САР Башар Асад согласился покинуть пост президента и уехал из страны. По данным СМИ, ему предоставили убежище в Москве. Россия считает, что переговоры по Сирии должны вестись под эгидой ООН.

Обложка ©

X / Secretary Antony Blinken

Артур Лапсаков
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