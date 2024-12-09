Блинкен: США поддержат усилия по привлечению к ответственности помогавших Асаду

Вашингтон поддержит международные усилия по привлечению к ответственности помогавших сложившему полномочия президента Сирии Башару Асаду. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Мы будем поддерживать международные усилия по привлечению режима Асада и его сторонников к ответственности за зверства и преступления, совершённые против сирийского народа, включая применение химического оружия», — заявил американский госсекретарь.