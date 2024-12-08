Байден раскрыл действия США из-за событий в Сирии

США будут работать с партнёрами и заинтересованными сторонами, чтобы снизить исходящие от кризиса в Сирии риски. Такое заявление сделал действующий президент Штатов Джо Байден во время выступления в Белом доме.

«Это также момент риска и неопределённости, поскольку все мы задаемся вопросом, что будет дальше. Соединённые Штаты будут работать со своими партнёрами и заинтересованными сторонами по Сирии, чтобы помочь им использовать эти возможности и регулировать риски», — заявил политик.

В Белом доме уточнили, что у Байдена назначено совещание с помощниками в сфере национальной безопасности. Там ему предоставят актуальные данные по ситуации в САР.

Это первый комментарий Белого дома и в частности Джо Байдена по поводу событий в Сирии. Ранее в администрации главы Штатов заявили, что он внимательно следит за ситуацией в арабской республике, однако никаких конкретных заявлений от них или других американских ведомств не звучало.