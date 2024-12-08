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8 декабря, 05:29

Белый дом: Байден внимательно наблюдает за чрезвычайными событиями в Сирии

Президент США Джо Байден внимательно следит за ситуацией в Сирии. Об этом сообщил пресс-секретарь Совета национальной безопасности Белого дома Шон Саветт на своей странице в соцсети X.

«Президент Байден и его команда внимательно наблюдают за чрезвычайными событиями в Сирии и постоянно находятся в контакте с партнёрами в регионе», — отметил он.

При этом никаких комментариев по поводу ситуации Белый дом, Пентагон и Государственный департамент не давали.

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Напомним, что в конце ноября террористы начали наступление в Сирии, захватив несколько городов и вытеснив правительственные войска. Например, боевики овладели городом Хама, а также захватили Алеппо и часть территории в провинции Идлиб. Президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад в ночь на 8 декабря покинул Дамаск на грузовом самолёте.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / KENNY TONG

Наталья Афонина
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