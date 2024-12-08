Белый дом: Байден внимательно наблюдает за чрезвычайными событиями в Сирии

Президент США Джо Байден внимательно следит за ситуацией в Сирии. Об этом сообщил пресс-секретарь Совета национальной безопасности Белого дома Шон Саветт на своей странице в соцсети X.

«Президент Байден и его команда внимательно наблюдают за чрезвычайными событиями в Сирии и постоянно находятся в контакте с партнёрами в регионе», — отметил он.

При этом никаких комментариев по поводу ситуации Белый дом, Пентагон и Государственный департамент не давали.