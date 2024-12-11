Песков не стал раскрывать обстоятельства эвакуации из Сирии Башара Асада
Кремль воздерживается от комментариев относительно обстоятельств эвакуации бывшего президента Сирии Башара Асада.
«У меня нет дополнительных деталей по этому вопросу, кроме того, что уже было озвучено ранее», — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на вопросы журналистов.
Ранее источник ТАСС в Кремле сообщил, что Асад и его семья прибыли в Москву, и Россия предоставила им убежище по гуманитарным соображениям. Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков добавил, что Асад был доставлен в Россию «самым безопасным образом».
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Валерий Шарифулин/ТАСС