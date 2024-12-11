Песков не стал раскрывать обстоятельства эвакуации из Сирии Башара Асада

«У меня нет дополнительных деталей по этому вопросу, кроме того, что уже было озвучено ранее», — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на вопросы журналистов.

Ранее источник ТАСС в Кремле сообщил, что Асад и его семья прибыли в Москву, и Россия предоставила им убежище по гуманитарным соображениям. Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков добавил, что Асад был доставлен в Россию «самым безопасным образом».