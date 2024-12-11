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11 декабря, 10:12

Песков не стал раскрывать обстоятельства эвакуации из Сирии Башара Асада

Кремль воздерживается от комментариев относительно обстоятельств эвакуации бывшего президента Сирии Башара Асада.

«У меня нет дополнительных деталей по этому вопросу, кроме того, что уже было озвучено ранее», — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на вопросы журналистов.

Ранее источник ТАСС в Кремле сообщил, что Асад и его семья прибыли в Москву, и Россия предоставила им убежище по гуманитарным соображениям. Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков добавил, что Асад был доставлен в Россию «самым безопасным образом».

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Напомним, что в начале декабря власть в Сирии захватила оппозиционная «Сирийская национальная армия». Башар Асад согласился покинуть свой пост и уехал за пределы страны. Ему и его семье было предоставлено убежище в Москве по личному указанию Владимира Путина.

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Валерий Шарифулин/ТАСС

Марина Фещенко
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