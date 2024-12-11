Специальная военная операция (СВО)
Ситуация в Сирия
«Орешник» (ракета)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 декабря, 08:30

В оппозиции заверили, что Сирия не станет исламским государством

Оппозиционер Мухаммед Аллуш: Идея исламской уммы не подходит для Сирии

Проект создания исламского государства в Сирии не соответствует интересам сирийского народа и наносит ему вред. Такое мнение высказал известный сирийский политик Мухаммед Аллуш в интервью корреспонденту ТАСС.

«Идея исламской уммы не подходит для сирийского народа», — отметил он.

Аллуш — один из основателей группировки «Джейш аль-Ислам», ранее возглавлял её политическое крыло. В 2016 году он стал главным переговорщиком оппозиции на мирных переговорах в Женеве, а в 2017 году возглавил сирийскую оппозиционную делегацию на встрече в Астане.

Ранее Кабинет министров переходного периода Сирии обозначил ключевые задачи, направленные на обеспечение порядка и сохранение целостности страны. В центре внимания — безопасность, стабильность работы государственных структур и предотвращение угрозы дезинтеграции.

Новые власти Сирии приказали боевикам покинуть занятые города
Новые власти Сирии приказали боевикам покинуть занятые города

Напомним, что в начале декабря власть в Сирии захватила оппозиционная «Сирийская национальная армия». Башар Асад согласился покинуть свой пост и уехал за пределы страны. Ему и его семье было предоставлено убежище в Москве по личному указанию Владимира Путина.

Обложка ©

AP Photo/Omar Sanadiki

Марина Фещенко
  • Новости
  • Ситуация в Сирии
  • Сирия
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar