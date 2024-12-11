В оппозиции заверили, что Сирия не станет исламским государством
Оппозиционер Мухаммед Аллуш: Идея исламской уммы не подходит для Сирии
Проект создания исламского государства в Сирии не соответствует интересам сирийского народа и наносит ему вред. Такое мнение высказал известный сирийский политик Мухаммед Аллуш в интервью корреспонденту ТАСС.
«Идея исламской уммы не подходит для сирийского народа», — отметил он.
Аллуш — один из основателей группировки «Джейш аль-Ислам», ранее возглавлял её политическое крыло. В 2016 году он стал главным переговорщиком оппозиции на мирных переговорах в Женеве, а в 2017 году возглавил сирийскую оппозиционную делегацию на встрече в Астане.
Ранее Кабинет министров переходного периода Сирии обозначил ключевые задачи, направленные на обеспечение порядка и сохранение целостности страны. В центре внимания — безопасность, стабильность работы государственных структур и предотвращение угрозы дезинтеграции.
AP Photo/Omar Sanadiki