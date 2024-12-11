В оппозиции заверили, что Сирия не станет исламским государством

Проект создания исламского государства в Сирии не соответствует интересам сирийского народа и наносит ему вред. Такое мнение высказал известный сирийский политик Мухаммед Аллуш в интервью корреспонденту ТАСС .

Аллуш — один из основателей группировки «Джейш аль-Ислам», ранее возглавлял её политическое крыло. В 2016 году он стал главным переговорщиком оппозиции на мирных переговорах в Женеве, а в 2017 году возглавил сирийскую оппозиционную делегацию на встрече в Астане.