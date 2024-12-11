SANA: Новый премьер Сирии назвал главной задачей предотвращение распада страны

Кабинет министров переходного периода Сирии обозначил ключевые задачи, направленные на обеспечение порядка и сохранение целостности страны. В центре внимания — безопасность, стабильность работы государственных структур и предотвращение угрозы дезинтеграции. Об этом со ссылкой на заявление руководителя временного правительства Мухаммеда аль-Башира сообщило агентство SANA.

«В задачи временного правительства входит контроль безопасности, поддержание стабильности государственных институтов и обеспечение того, чтобы государство не распалось», — заявил премьер.