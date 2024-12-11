SANA: Новый премьер Сирии назвал главной задачей предотвращение распада страны
Кабинет министров переходного периода Сирии обозначил ключевые задачи, направленные на обеспечение порядка и сохранение целостности страны. В центре внимания — безопасность, стабильность работы государственных структур и предотвращение угрозы дезинтеграции. Об этом со ссылкой на заявление руководителя временного правительства Мухаммеда аль-Башира сообщило агентство SANA.
«В задачи временного правительства входит контроль безопасности, поддержание стабильности государственных институтов и обеспечение того, чтобы государство не распалось», — заявил премьер.
Напомним, что в начале декабря вооружённая сирийская оппозиция провела масштабное наступление и взяла Дамаск. Лидер Сирийской Арабской Республики Башар Асад согласился покинуть должность и выехал из страны. 10 декабря Мухаммед аль-Башир объявил о своём назначении главой временного правительства Сирии. По его словам, переходный период в стране может завершиться 1 марта.
X / IhabHassane