Специальная военная операция (СВО)
Ситуация в Сирия
«Орешник» (ракета)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 декабря, 21:41

SANA: Новый премьер Сирии назвал главной задачей предотвращение распада страны

Кабинет министров переходного периода Сирии обозначил ключевые задачи, направленные на обеспечение порядка и сохранение целостности страны. В центре внимания — безопасность, стабильность работы государственных структур и предотвращение угрозы дезинтеграции. Об этом со ссылкой на заявление руководителя временного правительства Мухаммеда аль-Башира сообщило агентство SANA.

«В задачи временного правительства входит контроль безопасности, поддержание стабильности государственных институтов и обеспечение того, чтобы государство не распалось», — заявил премьер.

Новые власти Сирии приказали боевикам покинуть занятые города
Новые власти Сирии приказали боевикам покинуть занятые города

Напомним, что в начале декабря вооружённая сирийская оппозиция провела масштабное наступление и взяла Дамаск. Лидер Сирийской Арабской Республики Башар Асад согласился покинуть должность и выехал из страны. 10 декабря Мухаммед аль-Башир объявил о своём назначении главой временного правительства Сирии. По его словам, переходный период в стране может завершиться 1 марта.

Обложка ©

X / IhabHassane

Тимур Хингеев
  • Новости
  • Сирия
  • Ситуация в Сирии
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar