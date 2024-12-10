Оппозиционер Мухаммед аль-Башир стал главой временного правительства Сирии
Оппозиционер Мухаммед аль-Башир объявил о своём назначении главой временного правительства Сирии. По его словам, переходный период в стране может завершиться 1 марта.
Как сообщает катарский телеканал Al Jazeera со ссылкой на источник, срок работы переходного правительства Сирии, которое поручено сформировать Мухаммеду аль-Баширу, составит три месяца.
А по данным Reuters, руководство сирийской оппозиции уже приказало своим бойцам отступить из занятых городов и направляет на их место полицию и силы безопасности.
Напомним, вооружённая сирийская оппозиция, вступившая в масштабное наступление на правительственные силы в конце ноября, взяла Дамаск. Дидер Сирийской Арабской Республики Башар Асад согласился покинуть должность и выехал из страны. Ему и его семье было предоставлено убежище в Москве по личному указанию Владимира Путина. Россия считает, что переговоры по Сирии должны вестись под эгидой ООН. В стране осталось несколько российских баз.