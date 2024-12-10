Оппозиционер Мухаммед аль-Башир стал главой временного правительства Сирии

Оппозиционер Мухаммед аль-Башир объявил о своём назначении главой временного правительства Сирии. По его словам, переходный период в стране может завершиться 1 марта.

Как сообщает катарский телеканал Al Jazeera со ссылкой на источник, срок работы переходного правительства Сирии, которое поручено сформировать Мухаммеду аль-Баширу, составит три месяца.