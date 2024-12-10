Лукашенко раскрыл, какой урок извлёк из ситуации с Асадом

«В Сирии такая ситуация, что это, похоже, только начало. Теперь начнется борьба за власть. В этой стране идет противостояние основных мировых игроков. Это должно стать для нас уроком. Мы должны сами определять свою судьбу и сохранить свою страну!» — отметил он.