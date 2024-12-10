Лукашенко раскрыл, какой урок извлёк из ситуации с Асадом
Лукашенко назвал смену власти в Сирии уроком для властей Белоруссии
Уход Башара Асада с поста президента Сирии служит уроком для белорусских властей. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко, его слова приводит БелТА.
«В Сирии такая ситуация, что это, похоже, только начало. Теперь начнется борьба за власть. В этой стране идет противостояние основных мировых игроков. Это должно стать для нас уроком. Мы должны сами определять свою судьбу и сохранить свою страну!» — отметил он.
Также Лукашенко подчеркнул, что в свое время Сирию использовали как полигон для испытаний.
Напомним, что власть в Сирии захватила оппозиционная «Сирийская национальная армия». Башар Асад согласился покинуть свой пост и уехал за пределы страны. Ему и его семье было предоставлено убежище в Москве по личному указанию Путина. Свергнутый президент Сирии сможет спокойно провести свою старость в России, которая не выдаст его никому.
Life.ru