В Сирии отменили карточки на хлеб и топливо
Жительница Латакии: В Сирии отменили социальные карточки на хлеб, газ и бензин
В Сирии прекратилось действие товарных карточек, которые позволяли гражданам приобретать хлеб, бензин и газ по низким ценам. Об этом нашим коллегам из РИА «Новости» рассказала жительница Латакии. Теперь сирийцы вынуждены покупать эти товары на рынке, где цены значительно выше.
Ранее в стране существовали виртуальные государственные карточки, с помощью которых люди получали СМС и могли приобрести ограниченное количество хлеба, бензина и газовых баллонов для домашних нужд. На рынке эти товары всегда были доступны, но по более высоким ценам.
«Карточки на хлеб, газ и бензин уже отменили. Все очень подорожало. Хлеб стоил 500 сирийских фунтов по госцене, а сейчас его цена составляет 4 тысячи. Газовый баллон, который раньше давали раз в 2-3 месяца за 18 тысяч, теперь стоит 150 тысяч», - рассказала она.
Чтобы получить необходимые средства, жители распродают доллары и золото из своих запасов, предназначенных на черный день.
Недавно стало известно, что оппозиционная «Сирийская национальная армия» захватила власть в Сирии. Башар Асад согласился покинуть свой пост и уехал за пределы страны. Ему и его семье было предоставлено убежище в Москве по личному указанию Путина. Свергнутый президент Сирии сможет спокойно провести свою старость в России, которая не выдаст его никому.
EPA/KAZIM KIZIL