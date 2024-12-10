В Сирии отменили карточки на хлеб и топливо

В Сирии прекратилось действие товарных карточек, которые позволяли гражданам приобретать хлеб, бензин и газ по низким ценам. Об этом нашим коллегам из РИА «Новости» рассказала жительница Латакии. Теперь сирийцы вынуждены покупать эти товары на рынке, где цены значительно выше.

Ранее в стране существовали виртуальные государственные карточки, с помощью которых люди получали СМС и могли приобрести ограниченное количество хлеба, бензина и газовых баллонов для домашних нужд. На рынке эти товары всегда были доступны, но по более высоким ценам.

«Карточки на хлеб, газ и бензин уже отменили. Все очень подорожало. Хлеб стоил 500 сирийских фунтов по госцене, а сейчас его цена составляет 4 тысячи. Газовый баллон, который раньше давали раз в 2-3 месяца за 18 тысяч, теперь стоит 150 тысяч», - рассказала она.