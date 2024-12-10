Военные США помогли оппозиции занять важные позиции в Сирии, пишут СМИ

Группировка американских войск в Сирии помогла оппозиционным формированиям захватить важнейшие стратегические точки. Об этом сообщает газета Washington Post со ссылкой на источник.

«Вооружённые силы США, численность которых составляет около 800 военнослужащих в различных точках на востоке Сирии, координировали действия союзного формирования и позволили ему захватить стратегическую территорию», — говорится в публикации.