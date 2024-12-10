Военные США помогли оппозиции занять важные позиции в Сирии, пишут СМИ
WP: США помогли союзным формированиям занять стратегическую территорию в Сирии
Группировка американских войск в Сирии помогла оппозиционным формированиям захватить важнейшие стратегические точки. Об этом сообщает газета Washington Post со ссылкой на источник.
«Вооружённые силы США, численность которых составляет около 800 военнослужащих в различных точках на востоке Сирии, координировали действия союзного формирования и позволили ему захватить стратегическую территорию», — говорится в публикации.
Ранее оппозиционная «Сирийская национальная армия» захватила город Манбидж. В ходе этого наступления по курдским позициям были нанесены авиаудары. Вскоре боевики овладели столицей страны, Дамаском. Лидер Сирийской Арабской Республики Башар Асад согласился покинуть должность и выехал из страны. Ему и его семье было предоставлено убежище в Москве по личному указанию Путина. В Министерстве иностранных дел России подчеркнули, что Россия не оставляет своих друзей в трудных ситуациях, в отличие от США. Известно, что незадолго до атаки оппозиционеров Асад отказался от предложения США о прекращении логистической помощи Тегерану и предоставлении своей территории для поставок помощи ливанской шиитской организации «Хезболлах».
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