Стали известны детали сделки с США, отвергнутой Башаром Асадом

Бывший президент Сирии Башар Асад накануне своего свержения отклонил предложение США о прекращении логистической помощи Тегерану и предоставлении своей территории для поставок помощи ливанской шиитской организации «Хезболлах». В обмен на это США обещали постепенно снять санкции. Об этом сообщает газета The Washington Post (WP), ссылаясь на бывшего сирийского дипломата Бассама Барабанди.

Издание отмечает, что за несколько недель до начала вооруженного восстания в Сирии американцы через Объединенные Арабские Эмираты предложили Асаду отказаться от поддержки Ирана в снабжении «Хезболлах», однако Асад отверг это предложение.