Стали известны детали сделки с США, отвергнутой Башаром Асадом
WP: Башар Асад перед своим свержением отказался от сделки с США
Бывший президент Сирии Башар Асад накануне своего свержения отклонил предложение США о прекращении логистической помощи Тегерану и предоставлении своей территории для поставок помощи ливанской шиитской организации «Хезболлах». В обмен на это США обещали постепенно снять санкции. Об этом сообщает газета The Washington Post (WP), ссылаясь на бывшего сирийского дипломата Бассама Барабанди.
Издание отмечает, что за несколько недель до начала вооруженного восстания в Сирии американцы через Объединенные Арабские Эмираты предложили Асаду отказаться от поддержки Ирана в снабжении «Хезболлах», однако Асад отверг это предложение.
Кроме того, по мнению WP, более серьёзным шагом к его падению стало нежелание наладить отношения с президентом Турции Тайипом Эрдоганом. Эрдоган предлагал нормализовать связи с Дамаском в обмен на сдерживание курдских формирований и возвращение хотя бы части сирийских беженцев на родину.
Ранее стало известно, что оппозиционная «Сирийская национальная армия» захватила город Манбидж. В ходе этого наступления по курдским позициям были нанесены авиаудары. 8 декабря вооружённая сирийская оппозиция также овладела столицей страны, Дамаском. Глава Сирийской Арабской Республики Башар Асад согласился уйти с поста и покинул страну. Ему и его семье было предоставлено убежище в Москве по личному указанию Путина. В Министерстве иностранных дел России подчеркнули, что Россия не оставляет своих друзей в трудных ситуациях, в отличие от США. Свергнутый президент Сирии сможет наслаждаться почётной старостью в России, и Москва не выдаст его никому.
Xinhua/ABACA