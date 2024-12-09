В комитете Госдумы по обороне рассказали о будущем военных баз России в Сирии

Израиль считает, что сможет контролировать отвоёванные в своё время у него Сирией Голанские высоты, но не учитывает, что получает радикальный исламизм у своих границ. Довольна Турция, вскормившая эту вооружённую оппозицию, но уверен, что курдские войска продолжат сопротивление как в Сирии, так и на турецкой территории. И — вишенка на торте — почти наверняка Европу ждёт новый поток беженцев из Сирии, ещё более голодных и радикально настроенных, чем прежние, да ещё и с весьма солидным боевым опытом.