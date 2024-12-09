В комитете Госдумы по обороне рассказали о будущем военных баз России в Сирии
Депутат ГД Журавлёв назвал плюсы для СВО в случае вывода военных баз РФ из Сирии
Два дальних бомбардировщика Ту-22 на авиабазе Хмеймим в Сирии. Фото © Минобороны РФ
Западные и ближневосточные враги России успели обрадоваться ситуации в Сирии, считая, что Москва потеряет военные базы в Хмеймиме и Тартусе. В сценарии с выводом российского контингента из САР следует видеть и плюсы, так как освободятся военные с качественным опытом, которых можно отправить бить киевский режим. Так прокомментировал положение дел первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по обороне, депутат Алексей Журавлёв в беседе с Life.ru. Он уверен, что смена власти в Сирии больше навредит Западу.
Израиль считает, что сможет контролировать отвоёванные в своё время у него Сирией Голанские высоты, но не учитывает, что получает радикальный исламизм у своих границ. Довольна Турция, вскормившая эту вооружённую оппозицию, но уверен, что курдские войска продолжат сопротивление как в Сирии, так и на турецкой территории. И — вишенка на торте — почти наверняка Европу ждёт новый поток беженцев из Сирии, ещё более голодных и радикально настроенных, чем прежние, да ещё и с весьма солидным боевым опытом.
Депутат добавил, что именно такие беженцы формируют высокоэффективные террористические ячейки, которые впоследствии вредят европейцам и пропагандируют воинствующий ислам.
Недавно стало известно, что оппозиционная «Сирийская национальная армия» взяла под контроль город Манбидж. По курдским позициям наносили авиаудары. А 8 декабря вооружённая сирийская оппозиция захватила столицу страны Дамаск. Глава САР Башар Асад согласился покинуть кресло и уехал из страны. Ему и его семье предоставили укрытие в Москве по личному приказу Путина. В МИД РФ отметили, что Россия не предаёт своих друзей в трудных ситуациях и этим отличается от США. Свергнутого президента Сирии ожидает почётная старость в РФ, Москва никому его не выдаст.