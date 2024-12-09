Стало известно, готовят ли новые власти Сирии ограничения в выборе одежды для женщин

Вооружённая оппозиция, которая пришла к власти в Дамаске, не планирует вводить ограничения на женскую одежду в Сирии. Об этом сообщает газета Al Watan .

По информации издания, новые власти категорически запретили вмешательство в вопросы, касающиеся женской одежды, а также навязывание каких-либо требований относительно внешнего вида или проявления скромности.

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Напомним, что в конце ноября вооружённая оппозиция начала наступление в Сирии, захватив несколько городов и вытеснив правительственные войска. Лидер Сирийской Арабской Республики Башар Асад ушёл в отставку и покинул Дамаск. Ему предоставлено убежище в Москве. Россия настаивает на том, что переговоры по Сирии должны проходить под эгидой ООН.