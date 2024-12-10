Новые власти Сирии приказали боевикам покинуть занятые города
Al Hadath: Оппозиция в Сирии приказала своим бойцам отступить из занятых городов
Командование сирийских группировок отдало распоряжение о выводе боевиков из захваченных ими городов. Об этом сообщает телеканал Al Hadath, ссылаясь на свои источники.
Согласно информации, освободившиеся позиции займут государственная полиция и силы безопасности, связанные с повстанческой группировкой «Хайат Тахрир аш-Шам» (ХТШ), которая признана террористической и запрещена в России. В Дамаске ситуация стабилизируется, и многие государственные учреждения уже возобновили свою деятельность.
Напомним, что в начале декабря власть в Сирии захватила оппозиционная «Сирийская национальная армия». Башар Асад согласился покинуть свой пост и уехал за пределы страны. Ему и его семье было предоставлено убежище в Москве по личному указанию Владимира Путина. Свергнутый президент Сирии сможет спокойно провести свою старость в России.
EPA/MOHAMMED AL RIFAI