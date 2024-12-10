Новые власти Сирии приказали боевикам покинуть занятые города

Командование сирийских группировок отдало распоряжение о выводе боевиков из захваченных ими городов. Об этом сообщает телеканал Al Hadath, ссылаясь на свои источники.

Согласно информации, освободившиеся позиции займут государственная полиция и силы безопасности, связанные с повстанческой группировкой «Хайат Тахрир аш-Шам» (ХТШ), которая признана террористической и запрещена в России. В Дамаске ситуация стабилизируется, и многие государственные учреждения уже возобновили свою деятельность.