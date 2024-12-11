В разграбленном дворце Башара Асада нашли таблетки от психрасстройств
WSJ: Во дворце Башара Асада нашли лекарства от психических расстройств
Башар Асад. Обложка © ТАСС / АР
Боевики, захватившие дворец бывшего президента Сирии Башара Асада, нашли психотропные таблетки и книгу по истории вооружённых сил России. Также там обнаружили карту северо-восточной Сирии и биографию самого экс-президента, передаёт The Wall Street Journal.
Таблетки бензодиазепина, найденные во дворце, выписывают для лечения тревоги и бессоницы. Помимо них в комнате находилось множество книг и бумаг. Контроль над дворцом вооружённые сирийские повстанцы взяли после свержения президента.
Напомним, что в начале декабря власть в Сирии захватила оппозиционная «Сирийская национальная армия». Город Манбидж был оккупирован поддерживаемыми США курдскими формированиями. Лидер страны согласился покинуть свой пост и уехал за пределы Сирии. Ему предоставили убежище в Москве по личному указанию Владимира Путина. Обстоятельства эвакуации Асада Кремль не раскрывает.