В разграбленном дворце Башара Асада нашли таблетки от психрасстройств

Боевики, захватившие дворец бывшего президента Сирии Башара Асада, нашли психотропные таблетки и книгу по истории вооружённых сил России. Также там обнаружили карту северо-восточной Сирии и биографию самого экс-президента, передаёт The Wall Street Journal .

Таблетки бензодиазепина, найденные во дворце, выписывают для лечения тревоги и бессоницы. Помимо них в комнате находилось множество книг и бумаг. Контроль над дворцом вооружённые сирийские повстанцы взяли после свержения президента.