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Регион
11 декабря, 13:53

В разграбленном дворце Башара Асада нашли таблетки от психрасстройств

WSJ: Во дворце Башара Асада нашли лекарства от психических расстройств

Башар Асад. Обложка © ТАСС / АР

Башар Асад. Обложка © ТАСС / АР

Боевики, захватившие дворец бывшего президента Сирии Башара Асада, нашли психотропные таблетки и книгу по истории вооружённых сил России. Также там обнаружили карту северо-восточной Сирии и биографию самого экс-президента, передаёт The Wall Street Journal.

Таблетки бензодиазепина, найденные во дворце, выписывают для лечения тревоги и бессоницы. Помимо них в комнате находилось множество книг и бумаг. Контроль над дворцом вооружённые сирийские повстанцы взяли после свержения президента.

Напомним, что в начале декабря власть в Сирии захватила оппозиционная «Сирийская национальная армия». Город Манбидж был оккупирован поддерживаемыми США курдскими формированиями. Лидер страны согласился покинуть свой пост и уехал за пределы Сирии. Ему предоставили убежище в Москве по личному указанию Владимира Путина. Обстоятельства эвакуации Асада Кремль не раскрывает.

Башар Асад находится в безопасности — МИД РФ
Башар Асад находится в безопасности — МИД РФ
Полина Никифорова
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