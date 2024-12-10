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10 декабря, 19:47

Башар Асад находится в безопасности — МИД РФ

Рябков: Башар Асад, которому предоставили убежище в РФ, находится в безопасности

Сергей Рябков. Обложка © Telegram / МИД России

Сергей Рябков. Обложка © Telegram / МИД России

Покинувший пост президента Сирии Башар Асад, которому было предоставлено убежище в России, находится в безопасности, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. В комментарии для NBC News дипломат отметил, что в этом вопросе Москва действует так, как того требуют подобные экстраординарные ситуации.

«Президент Асад в России. В такой ситуации было бы неправильно с моей стороны рассуждать о том, что случилось и как это разрешалось. Но он в безопасности», — сказал замглавы внешнеполитического ведомства.

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Напомним, 8 декабря вооружённая сирийская оппозиция в результате масштабного наступления заняла Дамаск. Президент Сирии Башар Асад ушёл в отставку и покинул страну, получив убежище в Москве. При этом, как рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, решение укрыть Асада в России принял лично Владимир Путин.

Анатолий Цейко
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