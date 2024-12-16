FT: Башар Асад переправил в Россию две тонны долларов и евро наличными

В 2018 и 2019 годах, когда Башар Асад ещё занимал пост президента Сирии, Центробанк САР организовал доставку в Москву нескольких самолётов с деньгами. Суммарно на территорию России переправили две тонны долларов и евро наличными, утверждает Financial Times.

Конфиденциальные документы, на которые ссылается издание, гласят, что денежный груз эквивалентом 250 тысяч долларов был составлен из купюр в 100 долларов и 500 евро. Активы впоследствии размещались в российских банках, утверждают в FT.

Собеседники издания из числа экспертов уверены, что таким образом Асаду удавалось не только обезопасить активы государства, но и обходить некоторые санкции Запада.