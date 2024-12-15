Недвижимость в Дубае и бизнес в Вене: Началась «охота» за активами семьи Асада

После падения режима Башара Асада в Сирии началась настоящая «охота» за активами его семьи и приближённых за рубежом. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal со ссылкой на бывшего чиновника Белого дома Эндрю Тейблера.

По данным WSJ, у членов семьи бывшего сирийского лидера есть счета в банках Швейцарии, недвижимость в Дубае и бизнес в Вене.

«У них всегда был план «Б», и теперь они хорошо подготовлены к изгнанию», — заявил Тейблер.

По информации издания, зарубежные активы удалось отследить у семьи жены Асада Асмы Ахрас, матери экс-президента Анисы Махлуф и брата отца экс-лидера Сирии Хафеза — Рифата. У Анисы и её брата Мохаммеда Махлуфа обнаружили счета в банке Credt Suisse в Швейцарии, доход от «нелегальных сетей» семьи Ахрас в европейских странах и Персидском заливе. Кроме того, у племянника Анисы Хафеза Махлуфа нашли недвижимость в Москве на сумму $22,3 млн.

Больше всего активов удалось найти у одного из сыновей Мохаммеда Махлуфа. У одного из них, Рами, обнаружили недвижимость в Румынии, 18 счетов в филиалах HSBC на Каймановых и Британских Виргинских островах, дома и частный самолёт в Дубае стоимостью $43 млн. Сейчас его местоположение неизвестно.