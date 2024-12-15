Недвижимость в Дубае и бизнес в Вене: Началась «охота» за активами семьи Асада
WSJ: За зарубежными активами семьи Башара Асада началась «охота»
Башар Асад. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Harold Escalona
После падения режима Башара Асада в Сирии началась настоящая «охота» за активами его семьи и приближённых за рубежом. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal со ссылкой на бывшего чиновника Белого дома Эндрю Тейблера.
По данным WSJ, у членов семьи бывшего сирийского лидера есть счета в банках Швейцарии, недвижимость в Дубае и бизнес в Вене.
«У них всегда был план «Б», и теперь они хорошо подготовлены к изгнанию», — заявил Тейблер.
По информации издания, зарубежные активы удалось отследить у семьи жены Асада Асмы Ахрас, матери экс-президента Анисы Махлуф и брата отца экс-лидера Сирии Хафеза — Рифата. У Анисы и её брата Мохаммеда Махлуфа обнаружили счета в банке Credt Suisse в Швейцарии, доход от «нелегальных сетей» семьи Ахрас в европейских странах и Персидском заливе. Кроме того, у племянника Анисы Хафеза Махлуфа нашли недвижимость в Москве на сумму $22,3 млн.
Больше всего активов удалось найти у одного из сыновей Мохаммеда Махлуфа. У одного из них, Рами, обнаружили недвижимость в Румынии, 18 счетов в филиалах HSBC на Каймановых и Британских Виргинских островах, дома и частный самолёт в Дубае стоимостью $43 млн. Сейчас его местоположение неизвестно.
После начала гражданской войны в Сирии в 2011 году младший брат Асада Махер командовал Четвёртой бронетанковой дивизией Сирии. По информации Госдепа, она занималась контрабандой наркотика каптагон в другие страны Ближнего Востока. В период с 2020 по 2022 год это приносило в среднем около $2,4 млрд ежегодно, заявило The Wall Street Journal. Кроме того, утверждается, что Махер покупал недвижимость за границей ещё до начала гражданской войны. Его активы включали чайную плантацию в Аргентине.
Напомним, что в начале декабря власть в Сирии была захвачена вооружённой оппозицией. За несколько дней повстанцы смогли вытеснить правительственные войска из крупных городов и занять Дамаск. Лидер страны Башар Асад согласился покинуть свой пост и уехал за пределы Сирии. Ему и его семье предоставили убежище в России по личному указанию президента России Владимира Путина. В Кремле не стали приводить никаких подробностей о местонахождении Асада и его семьи. Тем временем кабинет министров Сирии передал все дела переходному правительству. Теперь лидеры ряда арабских стран выражают опасения по поводу возможных волнений в своих государствах после падения режима Асада в Сирии.