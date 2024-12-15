Лидеры четырёх арабских стран боятся массовых беспорядков из-за ситуации в Сирии
WP: Лидеры арабских стран испугались волнений из-за падения режима Асада в Сирии
Лидеры ряда арабских стран выражают опасения по поводу возможных волнений в своих государствах после падения режима Башара Асада в Сирии, сообщает газета The Washington Post (WP) со ссылкой на аналитиков, официальных лиц и дипломатов.
«Лидеры из Египта, Иордании, Саудовской Аравии и ОАЭ обеспокоены, что смещение Асада может вызвать волнения в их странах», — говорится в публикации.
Источник в дипломатических кругах сообщил газете, что усиление группировки «Хайат Тахрир аш-Шам»* в Сирии может представлять угрозу для президента Египта Фаттаха ас-Сиси. На данный момент лидеры арабских стран с осторожностью оценивают события в Сирии, пытаясь понять, возможно ли сдержать нестабильность после падения режима Асада.
Напомним, что в начале декабря власть в Сирии была захвачена вооружённой оппозицией. За несколько дней повстанцы смогли вытеснить правительственные войска из крупных городов и занять Дамаск. Лидер страны Башар Асад согласился покинуть свой пост и уехал за пределы Сирии. Ему и его семье предоставили убежище в России по личному указанию президента РФ Владимира Путина. Тем временем кабинет министров Сирии передал все дела переходному правительству.
* Организация признана террористической, её деятельность запрещена в России.
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