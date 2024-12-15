Лидеры четырёх арабских стран боятся массовых беспорядков из-за ситуации в Сирии

Лидеры ряда арабских стран выражают опасения по поводу возможных волнений в своих государствах после падения режима Башара Асада в Сирии, сообщает газета The Washington Post (WP) со ссылкой на аналитиков, официальных лиц и дипломатов.

«Лидеры из Египта, Иордании, Саудовской Аравии и ОАЭ обеспокоены, что смещение Асада может вызвать волнения в их странах», — говорится в публикации.

Источник в дипломатических кругах сообщил газете, что усиление группировки «Хайат Тахрир аш-Шам»* в Сирии может представлять угрозу для президента Египта Фаттаха ас-Сиси. На данный момент лидеры арабских стран с осторожностью оценивают события в Сирии, пытаясь понять, возможно ли сдержать нестабильность после падения режима Асада.