В Сирии все государственные дела были переданы переходному правительству
Экс-премьер Сирии подтвердил передачу всех дел переходному правительству
В Сирии кабинет министров передал все дела переходному правительству арабской республики под руководством Мухаммеда аль-Башира. Об этом сообщил бывший премьер-министр Мухаммед Гази аль-Джалали в эфире телеканала Al Arabiya, уточнив, что вручение дел прошло гладко.
«Состоялась встреча, как вы видели в СМИ, и знакомство бывших и новых министров. Новых министров стало меньше, часть ведомств была упразднена», — пояснил экс-премьер.
Ранее Мухаммед Гази аль-Джалали выразил надежду, что после смены власти будут отменены санкции. Однако конкретных соглашений не было достигнуто. Кто возглавил временное правительство Сирии и каковы его основные цели — в материале Life.ru.
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