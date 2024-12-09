Премьер Сирии заявил, что рассчитывает на отмену санкций после смены власти в стране
Премьер Сирии аль-Джаляли надеется на отмену санкций после смены власти
Руководство Сирии надеется на отмену санкций после изменения власти в стране, однако конкретных соглашений на данный момент не достигнуто. Такое заявление сделал премьер-министр Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли.
«Мы также надеемся на то, что с Сирии и её народа будут сняты санкции, но пока никаких конкретных договорённостей относительно этого досье нет», — сказал аль-Джаляли в интервью РИА «Новости».
Недавно стало известно, что оппозиционная «Сирийская национальная армия» взяла под контроль город Манбидж. По курдским позициям наносили авиаудары. А 8 декабря вооружённая сирийская оппозиция захватила столицу страны Дамаск. Глава САР Башар Асад согласился покинуть кресло и уехал из страны. Ему и его семье предоставили укрытие в Москве по личному приказу Путина. В МИД РФ отметили, что Россия не предаёт своих друзей в трудных ситуациях и этим отличается от США.
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