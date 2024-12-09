Премьер Сирии заявил, что рассчитывает на отмену санкций после смены власти в стране

Руководство Сирии надеется на отмену санкций после изменения власти в стране, однако конкретных соглашений на данный момент не достигнуто. Такое заявление сделал премьер-министр Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли.

«Мы также надеемся на то, что с Сирии и её народа будут сняты санкции, но пока никаких конкретных договорённостей относительно этого досье нет», — сказал аль-Джаляли в интервью РИА «Новости».