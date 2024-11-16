Минобороны РФ уточнило порядок выплат за ранения участникам СВО
Министерство обороны России подготовило проект приказа, который уточняет порядок единовременных выплат за ранения. Речь идёт о травмах, полученных военнослужащими в ходе участия в специальной военной операции, в зависимости от степени тяжести ранения.
Согласно проекту, выплаты будут осуществляться в течение пяти рабочих дней с момента внесения электронных копий необходимых справок в специальную базу данных.
«Единовременная выплата осуществляется в течение пяти рабочих дней со дня внесения электронно-графических копий справок о ранении, справок о тяжести увечья, справок об установлении инвалидности в электронную базу данных в размерах, установленных указом президента Российской Федерации от 14 ноября 2024 года», — следует из документа.
Напомним, размер разовой выплаты участникам специальной военной операции, которые получили ранение или травму, повлёкшую инвалидность, будет увеличен. Как распорядился российский лидер Владимир Путин, теперь Российские солдаты могут рассчитывать на выплаты до четырёх миллионов рублей.
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