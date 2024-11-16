Минобороны РФ уточнило порядок выплат за ранения участникам СВО

Министерство обороны России подготовило проект приказа, который уточняет порядок единовременных выплат за ранения. Речь идёт о травмах, полученных военнослужащими в ходе участия в специальной военной операции, в зависимости от степени тяжести ранения.

Согласно проекту, выплаты будут осуществляться в течение пяти рабочих дней с момента внесения электронных копий необходимых справок в специальную базу данных.

«Единовременная выплата осуществляется в течение пяти рабочих дней со дня внесения электронно-графических копий справок о ранении, справок о тяжести увечья, справок об установлении инвалидности в электронную базу данных в размерах, установленных указом президента Российской Федерации от 14 ноября 2024 года», — следует из документа.