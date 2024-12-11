Слуцкий – о ситуации с российскими базами в Сирии: У нас там крепкие ребята
Слуцкий: Безопасность российских баз в Сирии обеспечена
Безопасность российских баз в Сирии обеспечена, об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам, лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий.
«Безопасность наших баз обеспечена. За тех, кто там находится, переживать не стоит. У нас там крепкие ребята, и контакты с представителями повстанцев уже налажены. За это переживать не стоит. А вот за то, что будет в Сирии в дальнейшем будущем — за это переживать можно, должно, и это мы будем обсуждать, в том числе, в публичном формате», — отметил он в беседе с журналистами.
Леонид Слуцкий – о ситуации с российскими базами в Сирии. Видео © Life.ru
Слуцкий также назвал обстановку в САР самой кровоточащей — наряду с Сектором Газа — не только на Ближнем Востоке, но и в мире.
Напомним, что в начале декабря власть в Сирии захватила оппозиционная «Сирийская национальная армия». Башар Асад согласился покинуть свой пост и уехал за пределы страны. Ему и его семье было предоставлено убежище в Москве по личному указанию Владимира Путина. При этом в Сирии находятся российские военные базы, прежде всего авиабаза Хмеймим и военно-морская база в Тартусе. Пока они остаются под контролем РФ. Новая сирийская власть хочет решить их судьбу, «основываясь на интересах сирийского народа».
ТАСС / Алексей Коновалов