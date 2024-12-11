Слуцкий – о ситуации с российскими базами в Сирии: У нас там крепкие ребята

«Безопасность наших баз обеспечена. За тех, кто там находится, переживать не стоит. У нас там крепкие ребята, и контакты с представителями повстанцев уже налажены. За это переживать не стоит. А вот за то, что будет в Сирии в дальнейшем будущем — за это переживать можно, должно, и это мы будем обсуждать, в том числе, в публичном формате», — отметил он в беседе с журналистами.