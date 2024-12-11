Специальная военная операция (СВО)
Ситуация в Сирия
«Орешник» (ракета)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 декабря, 08:39

Слуцкий – о ситуации с российскими базами в Сирии: У нас там крепкие ребята

Слуцкий: Безопасность российских баз в Сирии обеспечена

Безопасность российских баз в Сирии обеспечена, об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам, лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий.

«Безопасность наших баз обеспечена. За тех, кто там находится, переживать не стоит. У нас там крепкие ребята, и контакты с представителями повстанцев уже налажены. За это переживать не стоит. А вот за то, что будет в Сирии в дальнейшем будущем — за это переживать можно, должно, и это мы будем обсуждать, в том числе, в публичном формате», — отметил он в беседе с журналистами.

Леонид Слуцкий – о ситуации с российскими базами в Сирии. Видео © Life.ru

Слуцкий также назвал обстановку в САР самой кровоточащей — наряду с Сектором Газа — не только на Ближнем Востоке, но и в мире.

Слуцкий: Россия выступает за целостность Сирии и передачу власти мирным путём
Слуцкий: Россия выступает за целостность Сирии и передачу власти мирным путём

Напомним, что в начале декабря власть в Сирии захватила оппозиционная «Сирийская национальная армия». Башар Асад согласился покинуть свой пост и уехал за пределы страны. Ему и его семье было предоставлено убежище в Москве по личному указанию Владимира Путина. При этом в Сирии находятся российские военные базы, прежде всего авиабаза Хмеймим и военно-морская база в Тартусе. Пока они остаются под контролем РФ. Новая сирийская власть хочет решить их судьбу, «основываясь на интересах сирийского народа».

Обложка ©

ТАСС / Алексей Коновалов

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Сирия
  • Ситуация в Сирии
  • Леонид Слуцкий (депутат)
  • Комментарии Лайфу
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar