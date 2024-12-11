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Регион
11 декабря, 08:12

Оппозиция впервые пролила свет на будущее российских баз в Сирии

Новые сирийские власти решат вопрос о судьбе военных баз России

Судьба российских военных баз в Сирии будет решена, основываясь на интересах сирийского народа. Это заявление сделал сирийский политик, бывший глава делегации оппозиции на переговорах по Сирии в Женеве и Астане Мухаммед Аллуш.

«Что касается военных баз, то это суверенное решение сирийского государства, и этот вопрос будет обязательно будет рассмотрен с точки зрения выгод и интересов сирийского народа, а также интереса России», — рассказал он в беседе с ТАСС.

Российские военные базы в Сирии, прежде всего авиабаза Хмеймим и военно-морская база в Тартусе, играют ключевую роль в российской военной стратегии на Ближнем Востоке. Они остаются под контролем России. Вопрос их дальнейшего существования стал актуальным на фоне нового обострения в регионе, в связи с котором сирийский лидер Башар Асад покинул страну. Известно, что в данный момент власть САР ведёт переговоры с Минобороны РФ на тему будущего баз.

Миллер из Госдепа заявил, что судьбу российских баз должны решать сирийцы
Миллер из Госдепа заявил, что судьбу российских баз должны решать сирийцы
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Kandinsky 3.1 / Life.ru

Оксана Попова
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