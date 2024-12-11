Оппозиция впервые пролила свет на будущее российских баз в Сирии

Судьба российских военных баз в Сирии будет решена, основываясь на интересах сирийского народа. Это заявление сделал сирийский политик, бывший глава делегации оппозиции на переговорах по Сирии в Женеве и Астане Мухаммед Аллуш.

«Что касается военных баз, то это суверенное решение сирийского государства, и этот вопрос будет обязательно будет рассмотрен с точки зрения выгод и интересов сирийского народа, а также интереса России», — рассказал он в беседе с ТАСС.