Оппозиция впервые пролила свет на будущее российских баз в Сирии
Новые сирийские власти решат вопрос о судьбе военных баз России
Судьба российских военных баз в Сирии будет решена, основываясь на интересах сирийского народа. Это заявление сделал сирийский политик, бывший глава делегации оппозиции на переговорах по Сирии в Женеве и Астане Мухаммед Аллуш.
«Что касается военных баз, то это суверенное решение сирийского государства, и этот вопрос будет обязательно будет рассмотрен с точки зрения выгод и интересов сирийского народа, а также интереса России», — рассказал он в беседе с ТАСС.
Российские военные базы в Сирии, прежде всего авиабаза Хмеймим и военно-морская база в Тартусе, играют ключевую роль в российской военной стратегии на Ближнем Востоке. Они остаются под контролем России. Вопрос их дальнейшего существования стал актуальным на фоне нового обострения в регионе, в связи с котором сирийский лидер Башар Асад покинул страну. Известно, что в данный момент власть САР ведёт переговоры с Минобороны РФ на тему будущего баз.
Kandinsky 3.1 / Life.ru