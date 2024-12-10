Миллер из Госдепа заявил, что судьбу российских баз должны решать сирийцы

Народ Сирии должен самостоятельно определить будущее российских военных баз на своей территории. Об этом на брифинге во вторник заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер.

«У нас нет информации о статусе этих баз и о возможных действиях нового сирийского режима в их отношении. Что касается позиции Соединенных Штатов по этому вопросу, то окончательное решение должно принадлежать сирийскому народу, а не гражданам США», — отметил представитель Госдепа.