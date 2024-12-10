Миллер из Госдепа заявил, что судьбу российских баз должны решать сирийцы
Народ Сирии должен самостоятельно определить будущее российских военных баз на своей территории. Об этом на брифинге во вторник заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер.
«У нас нет информации о статусе этих баз и о возможных действиях нового сирийского режима в их отношении. Что касается позиции Соединенных Штатов по этому вопросу, то окончательное решение должно принадлежать сирийскому народу, а не гражданам США», — отметил представитель Госдепа.
Недавно стало известно, что оппозиционная «Сирийская национальная армия» захватила город Манбидж. По позициям курдов были нанесены авиаудары. 8 декабря вооруженная сирийская оппозиция взяла под контроль столицу страны — Дамаск. Глава Сирийской Арабской Республики Башар Асад согласился покинуть свой пост и уехал за пределы страны. Ему и его семье было предоставлено убежище в Москве по личному указанию Путина. В Министерстве иностранных дел России подчеркнули, что Россия не оставляет своих союзников в трудных ситуациях, в отличие от США. Свергнутый президент Сирии сможет спокойно провести свою старость в России, которая не выдаст его никому.
Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС