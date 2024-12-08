Слуцкий: Россия выступает за целостность Сирии и передачу власти мирным путём
Россия поддерживает территориальную целостность Сирии и выступает за мирный переход власти через демократические процедуры. Об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам, лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий.
«По-прежнему выступаем за территориальную целостность Сирии, инклюзивный внутригосударственный диалог и демократические процедуры передачи власти мирным путём», — сообщил он журналистам.
Слуцкий добавил, что на данный момент Сирия переживает сложный и трагический период. По его словам, случившееся свержение Башара Асада является новым потрясением для региона с учётом многочисленных факторов нестабильности на Ближнем Востоке. При этом Слуцкий отметил, что пока удалось избежать самого кровавого сценария развития событий.
Напомним, в конце ноября сирийская вооружённая оппозиция начала наступление на северо-западе страны и за несколько дней захватила города Алеппо, Хаму и часть территории в провинции Идлиб. Также представители оппозиции уже объявили о захвате столицы страны Дамаска и свержении президента Башара Асада. В МИД РФ заявили, что Асад после переговоров принял решение уйти с поста главы государства и покинул страну.
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