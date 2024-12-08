Слуцкий: Россия выступает за целостность Сирии и передачу власти мирным путём

Россия поддерживает территориальную целостность Сирии и выступает за мирный переход власти через демократические процедуры. Об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам, лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий.

«По-прежнему выступаем за территориальную целостность Сирии, инклюзивный внутригосударственный диалог и демократические процедуры передачи власти мирным путём», — сообщил он журналистам.

Слуцкий добавил, что на данный момент Сирия переживает сложный и трагический период. По его словам, случившееся свержение Башара Асада является новым потрясением для региона с учётом многочисленных факторов нестабильности на Ближнем Востоке. При этом Слуцкий отметил, что пока удалось избежать самого кровавого сценария развития событий.