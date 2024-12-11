Временное правительство Сирии: цели работы и кто такой Мохаммед аль-Башир Поддерживаемый повстанцами Мохаммед аль-Башир возглавил буферное правительство Сирии после падения режима Асада. Цели, задачи, состав переходного кабмина и что известно о новом сирийском лидере — в материале Life.ru. 11 декабря, 11:27 Глава временного правительства Сирии Мохаммед аль-Башир. Обложка © Wikipedia

Состав временного правительства Сирии

Передел власти в Сирии и падение режима Асада привели боевиков к необходимости сформировать новый орган власти — временное правительство. Накануне стало известно, что возглавил его Мохаммед аль-Башир, поддерживаемый оппозиционными силами. По его словам, в переходном кабмине будет работать несколько министров из состава «правительства спасения Сирии» — фактически параллельного правительства, деятельность которого инициировали те же радикалы — группировка исламистов Хайят тахрир аш-Шам.*

После столкновений в 2017 году они взяли под контроль несколько сирийских территорий, среди которых Идлиб и Латакия. Решение о назначении аль-Башира было принято во время встречи сторонников оппозиции, людей из «правительства спасения» и представителей Башара Асада, сообщает катарский телеканал Al Jazeera. Речь идёт о встрече лидера оппозиции Ахмеда аль-Шараа, также известного как Абу Мохаммед аль-Джулани, с премьер-министром Мохаммедом аль-Джалали. Представитель Асада согласился передать власть временному сирийскому правительству.

Кто такой Мохаммед аль-Башир

Решение о назначении главой временного сирийского правительства Мохаммеда аль-Башира было озвучено 10 декабря. Таким стал итог всё той же встречи с представителями предшествующей власти Асада. Мохаммеду аль-Баширу 41 год, родом он из провинции Идлиб на северо-западе Сирии. Родители — сунниты, направили его на учёбу по техническому профилю. Он выпускник Алеппского университета, позже получил учёную степень в области шариатского права в Идлибе.

В его портфолио также управленческие курсы и работа на заводе, принадлежащем государственной Сирийской газовой компании. Во время гражданских боестолкновений в Сирии в 2011 году Мохаммед аль-Башир примкнул к сторонникам оппозиции и выступал против Башара Асада. В более поздние годы занял пост в параллельном «правительстве спасения Сирии»: занимался гуманитарными вопросами. В начале 2024 года аль-Башир стал главой оппозиционного «правительства спасения». В глобальном смысле Мохаммед аль-Башир — малоизвестная в большей части Сирии фигура, ранее управлявшая администрацией в анклаве на северо-западе, контролируемом повстанцами.

Сроки действия временного правительства

Временное правительство сформировано на три месяца, до марта 2025 года. По мнению Мохаммеда аль-Башира, этого должно быть достаточно для переформатирования работы органов власти. В этот период нужно будет «решить конституционные вопросы». При этом аль-Башир заявил, что переходный период будет характеризоваться сотрудничеством с министрами из правительства Асада. Во всяком случае, он выразил надежду на помощь представителей предшествующего политического режима.

Задача переходного кабмина Сирии

Предполагается, что временное сирийское правительство займётся вопросами безопасности в стране в кризисный переходный период. Ещё одна важная цель — бесперебойная работа социальных учреждений и государственных институтов. Этот контроль нужен для предупреждения окончательного развала Сирии. Новый кабмин будет обеспечивать все потребности сирийского населения до момента установления новой власти. Также министрам из команды аль-Башира предстоит решать задачи государственного управления. Одной из ключевых задач временного сирийского правительства будет недопущение исламизации страны и сторонних вмешательств.

Так или иначе результаты работы временного сирийского правительства, конституционного передела и формирования нового органа власти страны с весны 2025 года окажут серьёзное влияние на геополитические процессы на Ближнем Востоке. Верховный лидер Ирана аятолла Хаменеи сегодня выступил с программной речью, в рамках которой возложил вину за происходящее в Сирии на США, Израиль и Турцию. Его слова приводит журналист-международник Аббас Джума. Хаменеи считает, что захваченные районы Сирии будут «освобождены сирийской молодёжью».

«Конечно, у каждого из этих злоумышленников, о которых я упомянул, есть своя цель. Некоторые из них стремятся захватить земли с севера Сирии или юга Сирии, Америка стремится укрепить свои позиции в регионе, их цели таковы, и время покажет, что, даст Бог, ни один из злоумышленников не достигнет этих целей. Оккупированные районы Сирии будут освобождены сирийской молодёжью. Не сомневайтесь, что это произойдёт. Америка не сможет укрепить свои позиции. США будут изгнаны из региона фронтом Сопротивления!»

Авторы Антон Плотников