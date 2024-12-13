Военные раскрыли причины стремительного разгрома армии Асада
Reuters: Сирийская армия отступила при атаке войск оппозиции из-за деморализации
В Сирии правительственные войска оказались не готовы к отражению наступления со стороны вооружённой оппозиции, так как в армии процветала коррупция, не было согласованности действий, наблюдался дефицит личного состава, а зависимость от советников из Ирана достигла критического уровня. Об этом пишет Reuters со ссылкой на сирийских военных.
Как рассказал 23-летний Фархан аль-Хули, служивший в армии экс-президента Сирии Башара Асада, зарплата у военнослужащих была мизерная, поэтому многие чувствовали деморализованность и просто не хотели идти в бой и рисковать. Сам аль-Хули вместе с двумя товарищами занимал оборонительный пост в районе Идлиба. По его словам, там должно было находиться девять человек, но шестеро просто «откосили» от службы за взятки.
По его словам, когда 27 ноября командование сообщило постам у Идлиба о приближении повстанцев, среди военных началась паника. Аль-Хули признался, что просто бросил оружие, переоделся в штатское и сбежал. За ним последовали и другие сослуживцы, в итоге рубежи оказались без всякой защиты и мятежники легко заняли позиции.
Автор отмечает, что войска Асада сильно зависели от иранских союзников, которые курировали многие направления и руководили организационными процессами. Когда же Израиль атаковал с воздуха Дамаск весной 2024 года, то кураторы из Ирана начали массово покидать Сирию, а правительственные войска так и не смогли начать самостоятельно действовать. На фоне стольких проблем у армии Асада, повстанцы выглядели убедительнее, тем более что они смогли собрать единое командование, провести результативные тренировки и разработать план боевых действий, резюмирует Reuters.
Напомним, что в начале декабря власть в Сирии захватила вооружённая оппозиция. За несколько дней повстанцы смогли вытеснить правительственные войска из крупных городов и занять Дамаск. Лидер страны Башар Асад согласился покинуть свой пост и уехал за пределы Сирии. Ему и его семье предоставили убежище в России по личному указанию президента РФ Владимира Путина. Тем временем кабинет министров Сирии передал все дела переходному правительству.
ТАСС / Zuma