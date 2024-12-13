Военные раскрыли причины стремительного разгрома армии Асада

В Сирии правительственные войска оказались не готовы к отражению наступления со стороны вооружённой оппозиции, так как в армии процветала коррупция, не было согласованности действий, наблюдался дефицит личного состава, а зависимость от советников из Ирана достигла критического уровня. Об этом пишет Reuters со ссылкой на сирийских военных.

Как рассказал 23-летний Фархан аль-Хули, служивший в армии экс-президента Сирии Башара Асада, зарплата у военнослужащих была мизерная, поэтому многие чувствовали деморализованность и просто не хотели идти в бой и рисковать. Сам аль-Хули вместе с двумя товарищами занимал оборонительный пост в районе Идлиба. По его словам, там должно было находиться девять человек, но шестеро просто «откосили» от службы за взятки.

По его словам, когда 27 ноября командование сообщило постам у Идлиба о приближении повстанцев, среди военных началась паника. Аль-Хули признался, что просто бросил оружие, переоделся в штатское и сбежал. За ним последовали и другие сослуживцы, в итоге рубежи оказались без всякой защиты и мятежники легко заняли позиции.