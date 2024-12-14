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Регион
14 декабря, 17:04
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Новая власть Сирии захотела пересмотреть отношения с Россией

Новые власти Сирии заявили, что РФ дали шанс пересмотреть отношения с сирийцами

Новые власти Сирии заявили, что России дан шанс пересмотреть свои взаимоотношения с сирийским народом. С таким утверждением выступил лидер нынешней власти в Дамаске Ахмед аш-Шараа, также известный по прозвищу Абу Мухаммед аль-Джулани. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Jazeera.

«Мы дали россиянам возможность пересмотреть свои отношения с сирийским народом», — сказал аш-Шараа.

Также он заявил, что у Сирии нет намерений воевать против Израиля.

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Напомним, в начале декабря контроль над Сирией перешёл к оппозиционным вооружённым силам. Лидер страны Башар Асад принял решение покинуть пост и улететь из страны. По личному указанию президента России Владимира Путина Асаду и его семье предоставлено убежище в Москве. В Сирии теперь действует переходное правительство во главе с премьер-министром Мухаммедом аль-Баширом, который ранее возглавлял так называемое Правительство спасения Сирии — руководящий орган оппозиции.

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ТАСС / Мария Ныркова

Полина Никифорова
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