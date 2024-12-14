Новая власть Сирии захотела пересмотреть отношения с Россией

Новые власти Сирии заявили, что России дан шанс пересмотреть свои взаимоотношения с сирийским народом. С таким утверждением выступил лидер нынешней власти в Дамаске Ахмед аш-Шараа, также известный по прозвищу Абу Мухаммед аль-Джулани. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Jazeera.