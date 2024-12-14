Эксперт оценил будущее российских военных баз в Сирии
Востоковед Садыгзаде: Новые власти Сирии готовы сотрудничать с Россией
Оппозиция, которая пришла к власти в Сирии, свергнув лидера страны Башара Асада, готова продолжить сотрудничество с Россией. Об этом заявил президент Центра ближневосточных исследований Мурад Садыгзаде в эфире радио «Комсомольская правда».
«Напомню, ещё когда началось обострение в Идлибе, со стороны оппозиционных группировок было выпущено заявление о том, что в случае, если они придут к власти, они готовы сохранить сотрудничество с Россией и Китаем», — отметил эксперт.
Он добавил, что новые власти Сирии понимают, что Россия сегодня является одним из ключевых игроков, с которым лучше дружить, а не враждовать. Сейчас они будут «прощупывать почву», чтобы понять, как наладить связи с нашим государством. Востоковед считает, что сирийцам крайне важно сохранить российские военные базы. За их нахождение в стране они могут потребовать плату, так как им нужны деньги.
«Сирии сейчас очень нужны внешние вливания, и это может стать одним из небольших, но всё же доходов», — предположил эксперт.
РФ в свою очередь важны гарантии безопасности, подчеркнул Садыгзаде. Важно, что с нашим персоналом и техникой ничего не произойдёт.
Напомним, 8 декабря вооружённая сирийская оппозиция вошла в Дамаск. После этого лидер страны Башар Асад оставил свой пост и спешно покинул Сирию с семьёй, попросив убежище у Москвы. Известно, что Владимир Путин лично приказал укрыть свергнутого президента Сирии и его родных. Российский глава выразил опасения, что ситуация на Ближнем Востоке может перерасти в полномасштабную войну.