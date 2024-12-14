Специальная военная операция (СВО)
Ситуация в Сирии
«Орешник» (ракета)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 декабря, 03:10

Эксперт оценил будущее российских военных баз в Сирии

Востоковед Садыгзаде: Новые власти Сирии готовы сотрудничать с Россией

Оппозиция, которая пришла к власти в Сирии, свергнув лидера страны Башара Асада, готова продолжить сотрудничество с Россией. Об этом заявил президент Центра ближневосточных исследований Мурад Садыгзаде в эфире радио «Комсомольская правда».

«Напомню, ещё когда началось обострение в Идлибе, со стороны оппозиционных группировок было выпущено заявление о том, что в случае, если они придут к власти, они готовы сохранить сотрудничество с Россией и Китаем», — отметил эксперт.

Политолог заявил о начале эпохи нового глобального передела мира, который предсказывал Путин
Политолог заявил о начале эпохи нового глобального передела мира, который предсказывал Путин

Он добавил, что новые власти Сирии понимают, что Россия сегодня является одним из ключевых игроков, с которым лучше дружить, а не враждовать. Сейчас они будут «прощупывать почву», чтобы понять, как наладить связи с нашим государством. Востоковед считает, что сирийцам крайне важно сохранить российские военные базы. За их нахождение в стране они могут потребовать плату, так как им нужны деньги.

«Сирии сейчас очень нужны внешние вливания, и это может стать одним из небольших, но всё же доходов», — предположил эксперт.

РФ в свою очередь важны гарантии безопасности, подчеркнул Садыгзаде. Важно, что с нашим персоналом и техникой ничего не произойдёт.

Напомним, 8 декабря вооружённая сирийская оппозиция вошла в Дамаск. После этого лидер страны Башар Асад оставил свой пост и спешно покинул Сирию с семьёй, попросив убежище у Москвы. Известно, что Владимир Путин лично приказал укрыть свергнутого президента Сирии и его родных. Российский глава выразил опасения, что ситуация на Ближнем Востоке может перерасти в полномасштабную войну.

Стало известно о поручении Асада охранять российские базы в Сирии
Стало известно о поручении Асада охранять российские базы в Сирии
Обложка ©

Wikipedia

Алёна Зиновьева
  • Новости
  • Ситуация в Сирии
  • Сирия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar