Эксперт оценил будущее российских военных баз в Сирии

Оппозиция, которая пришла к власти в Сирии, свергнув лидера страны Башара Асада, готова продолжить сотрудничество с Россией. Об этом заявил президент Центра ближневосточных исследований Мурад Садыгзаде в эфире радио «Комсомольская правда».

«Напомню, ещё когда началось обострение в Идлибе, со стороны оппозиционных группировок было выпущено заявление о том, что в случае, если они придут к власти, они готовы сохранить сотрудничество с Россией и Китаем», — отметил эксперт.

Он добавил, что новые власти Сирии понимают, что Россия сегодня является одним из ключевых игроков, с которым лучше дружить, а не враждовать. Сейчас они будут «прощупывать почву», чтобы понять, как наладить связи с нашим государством. Востоковед считает, что сирийцам крайне важно сохранить российские военные базы. За их нахождение в стране они могут потребовать плату, так как им нужны деньги.

«Сирии сейчас очень нужны внешние вливания, и это может стать одним из небольших, но всё же доходов», — предположил эксперт.