Стало известно о поручении Асада охранять российские базы в Сирии

Экс-президент Сирии Башар Асад, находясь на посту до своей отставки, поручил военным защищать российские базы от атак исламистских группировок. Об этом сообщает телеграм-канал Free Syria News Network (FSNN).

Согласно информации, среди офицеров, которые выполняли задачу по обороне российской авиабазы в Хмеймиме, был Сухель аль-Хасан, а также представители Пятого армейского корпуса.