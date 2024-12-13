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Регион
13 декабря, 20:40

Стало известно о поручении Асада охранять российские базы в Сирии

FSNN: Перед отставкой Асад приказал охранять российские военные базы в Сирии

Экс-президент Сирии Башар Асад, находясь на посту до своей отставки, поручил военным защищать российские базы от атак исламистских группировок. Об этом сообщает телеграм-канал Free Syria News Network (FSNN).

Согласно информации, среди офицеров, которые выполняли задачу по обороне российской авиабазы в Хмеймиме, был Сухель аль-Хасан, а также представители Пятого армейского корпуса.

Генерал Сухель аль-Хасан ранее командовал 25-й дивизией Сирийской арабской армии, известной как «Силы тигра». В период российской антитеррористической операции в Сирии он получил известность как один из ведущих сирийских военачальников. За службу он был удостоен ряда российских наград, благодарственного письма и наградного оружия от бывшего министра обороны России Сергея Шойгу.

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Ранее в Сирии заявили, что правительственные войска оказались не готовы к отражению наступления со стороны вооружённой оппозиции, так как в армии процветала коррупция. Напомним, что в начале декабря власть в Сирии захватила вооружённая оппозиция. За несколько дней повстанцы смогли вытеснить правительственные войска из крупных городов и занять Дамаск. Лидер страны Башар Асад согласился покинуть свой пост и уехал в РФ.

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kremlin.ru

Артём Гапоненко
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