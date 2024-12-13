Обещал, что помощь в пути: СМИ рассказали, как Асад тайно покинул Сирию
Reuters: Асад бежал из Сирии, не предупредив сторонников и обещав им помощь РФ
Экс-президент Сирии Башар Асад не предупредил почти никого из своих сторонников об отъезде из страны после того, как вооружённая оппозиция вошла в Дамаск, даже высших генералов армии. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.
Агентство утверждает, что за считанные часы до отлёта ещё действующий на тот момент глава государства встретился с 30 офицерами из силовых ведомств и якобы объявил им, что скоро прибудет российская военная поддержка, при этом Асад приказал сухопутным войскам Сирии держать позиции до последнего. Reuters утверждает, что об этом рассказал один из офицеров, лично присутствовавший на брифинге.
Отмечается, что бывший сирийский президент держал свои планы при себе, журналистам об этом рассказали более 10 информированных собеседников. Например, в субботу 7 декабря, всего за сутки до падения Дамаска, Асад по завершению рабочего дня сообщил помощнику, что едет домой, но на самом деле отправился в аэропорт, говорят люди из окружения.
Кроме того, экс-глава Сирии позвонил своему советнику по связям с прессой Бутайне Шаабан и попросил её приехать к нему домой, чтобы составить речь. Однако она не нашла политика, прибыв в его резиденцию.
Напомним, в начале декабря власть в Сирии перешла в руки вооружённой оппозиции. Повстанцам за считанные дни удалось выбить правительственную армию из больших городов страны и установить контроль над Дамаском. Башар Асад сложил с себя полномочия президента САР и покинул страну. Ему с семьёй предоставили убежище в РФ по личному распоряжению президента России Владимира Путина. Кабинет министров Сирии передал власть переходному правительству. Сирийские военные объясняют фантастически стремительное продвижение оппозиции деморализацией в рядах армии Асада.
ТАСС / Владимир Гердо