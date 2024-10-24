Путин предупредил об опасности полномасштабной войны на Ближнем Востоке

Резко обострившаяся ситуация на Ближнем Востоке может привести к полномасштабной войне. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин, выступая на заключительном заседании саммита БРИКС в формате «БРИКС плюс» / «аутрич».

«Начавшиеся год назад боевые действия в Газе сейчас распространились и на Ливан, оказались затронутыми и другие страны региона, резко вырос градус конфронтации между Израилем и Ираном», — сказал глава государства.

Как подчеркнул Путин, происходящее «напоминает цепную реакцию» и ставит весь регион на грань полномасштабной войны. По словам российского лидера, насилие на Ближнем Востоке не закончится до тех пор, пока не будут исполнены резолюции ООН и не будет создано суверенное государство Палестина.

Также Путин, выступая на заседании саммита БРИКС, заявил, что Запад использует Украину для создания критических угроз безопасности РФ. Президент добавил, что российские жизненные интересы игнорируются. Речь, в частности, идёт об ущемлении прав русскоязычных людей.

