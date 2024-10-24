Путин: Украину используют для создания критических угроз безопасности России

Украину сегодня используют для создания критических угроз безопасности России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на заседании саммита БРИКС в формате «БРИКС плюс» / «аутрич».

«Нарушаются принципы равной и неделимой безопасности. Поощряются межгосударственные и междоусобные распри. Один из примеров этого — это Украина, которую использовали и используют для создания критических угроз безопасности РФ», — подчеркнул глава государства.

Путин добавил, что российские жизненные интересы игнорируются. По словам президента, речь, в частности, идёт об ущемлении прав русскоязычных людей.