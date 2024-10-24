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24 октября, 09:08

Путин: Украину используют для создания критических угроз безопасности России

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Украину сегодня используют для создания критических угроз безопасности России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на заседании саммита БРИКС в формате «БРИКС плюс» / «аутрич».

«Нарушаются принципы равной и неделимой безопасности. Поощряются межгосударственные и междоусобные распри. Один из примеров этого — это Украина, которую использовали и используют для создания критических угроз безопасности РФ», — подчеркнул глава государства.

Путин добавил, что российские жизненные интересы игнорируются. По словам президента, речь, в частности, идёт об ущемлении прав русскоязычных людей.

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Напомним, саммит БРИКС в Казани начался 22 октября. На следующий день в рамках встречи прошло заседание XVI саммита БРИКС в узком и расширенном форматах под председательством российского президента. По итогам встречи была принята итоговая декларация, полный текст которой опубликовал Кремль. Прямо сейчас в Татарстане проходит пленарное заседание XVI саммита БРИКС в формате «аутрич»/«БРИКС плюс».

Наталья Демьянова
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