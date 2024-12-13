Политолог заявил о начале эпохи нового глобального передела мира, который предсказывал Путин
Политолог Безруков: Ситуация на Ближнем Востоке — начало глобального передела
Конфликт, который сейчас разгорелся на Ближнем Востоке, может затянуться на годы. По мнению члена президиума Совета по внешней и оборонной политике, президента ассоциации экспорта технологического суверенитета, профессора МГИМО МИД России Андрея Безрукова, это как раз тот передел мира, о котором в ноябре говорил Владимир Путин.
Эксперт считает, что кровь будет литься до тех пор, пока разные этнические группы не поделят территорию. Он выразил уверенность, что сейчас мы наблюдаем самое начало этого передела, который, по прогнозу главы РФ, будет длиться не менее 20 лет.
«То, что творится сейчас на Ближнем Востоке, это только самое начало этого передела, потому что передел идёт всегда там, где есть большое движение, социальное движение, экономическое движение, когда есть за что бороться», — процитировал слова Безрукова «Царьград».
Также это может быть одним из инструментов борьбы с Россией: «война на измор», направленная на развал нас изнутри. Для этого РФ будут вовлекать в разные конфликты, где мы должны будем и кровью, и деньгами за них заплатить, выразил опасения эксперт.
Напомним, 8 декабря вооружённая сирийская оппозиция вошла в столицу Сирии — Дамаск. Лидер страны Башар Асад оставил свой пост и покинул территорию государства вместе с семьёй. Позже стало известно, что ему предоставили убежище в Москве. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что ситуация на Ближнем Востоке требует особого внимания со стороны нашей страны. Владимир Путин выразил опасения, что этот конфликт может перерасти в полномасштабную войну. Тем не менее, Москва продолжает диалог со всеми странами Ближнего Востока, с рядом из которых у нас есть пересекающиеся интересы.