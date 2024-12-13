Политолог заявил о начале эпохи нового глобального передела мира, который предсказывал Путин

Конфликт, который сейчас разгорелся на Ближнем Востоке, может затянуться на годы. По мнению члена президиума Совета по внешней и оборонной политике, президента ассоциации экспорта технологического суверенитета, профессора МГИМО МИД России Андрея Безрукова, это как раз тот передел мира, о котором в ноябре говорил Владимир Путин.

Эксперт считает, что кровь будет литься до тех пор, пока разные этнические группы не поделят территорию. Он выразил уверенность, что сейчас мы наблюдаем самое начало этого передела, который, по прогнозу главы РФ, будет длиться не менее 20 лет.

«То, что творится сейчас на Ближнем Востоке, это только самое начало этого передела, потому что передел идёт всегда там, где есть большое движение, социальное движение, экономическое движение, когда есть за что бороться», — процитировал слова Безрукова «Царьград».