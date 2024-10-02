Захарова назвала виновников новой войны на Ближнем Востоке
Захарова: Действий США привели к обострению конфликту на Ближнем Востоке
Мария Захарова. Обложка © Telegram / МИД России
Обострение конфликта на Ближнем Востоке произошло из-за действий США и челночной дипломатии Вашингтона. Об этом в своей авторской программе на радио Sputnik заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
В своё время Америка присвоила право единолично заниматься ситуацией на Ближнем Востоке. В итоге Штаты подмяли международные правовые решения, решения Совбеза, Генассамблеи ООН и международных конференций, уточнила Захарова.
«Даже за последний год именно госдепартамент США, а именно господин Блинкен, мало того, проливая крокодиловы слёзы относительно того, что он чувствует свою боль, как свою, как представитель еврейского народа, сделает всё от него зависящее, чтобы вернуть мир в этот регион. С этой печальной миной на лице он год занимался челночной дипломатией. К чему эта челночная дипломатия привела, мы видели вчера ночью», – добавила официальный представитель МИД РФ.
На данный момент «ключевые элементы конфликта» находятся в активной стадии, они вовсе не урегулированы и не нейтрализованы. Всё обострение на Ближнем Востоке — ответственность Вашингтона, который «сам себе присвоил право единолично творить добро в этом регионе».
Напомним, вечером 1 октября Иран выпустил по территории Израиля около 500 ракет. СМИ сообщили о поражении военной инфраструктуры ЦАХАЛ, но еврейские ВС эту информацию опровергли. Тель-Авив готовится к нанесению удара возмездия, который может состояться в течение нескольких часов.