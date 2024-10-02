Захарова назвала виновников новой войны на Ближнем Востоке

«Даже за последний год именно госдепартамент США, а именно господин Блинкен, мало того, проливая крокодиловы слёзы относительно того, что он чувствует свою боль, как свою, как представитель еврейского народа, сделает всё от него зависящее, чтобы вернуть мир в этот регион. С этой печальной миной на лице он год занимался челночной дипломатией. К чему эта челночная дипломатия привела, мы видели вчера ночью», – добавила официальный представитель МИД РФ.