Песков заявил, что Россия продолжает диалог со всеми странами Ближнего Востока

Россия продолжает вести диалог со всеми странами Ближнего Востока, с рядом из которых у Москвы есть пересекающиеся интересы. Об этом заявил журналистам во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Мы продолжаем диалог со всеми региональными государствами, как уже упоминалось», — отметил представитель Кремля.

По словам Пескова, у России есть общие интересы со многими из государств региона, и мы стремимся развивать сотрудничество, которое охватывает как торгово-экономическую сферу, так и другие направления.