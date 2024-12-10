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Регион
10 декабря, 09:25

Песков заявил, что Россия продолжает диалог со всеми странами Ближнего Востока

Россия продолжает вести диалог со всеми странами Ближнего Востока, с рядом из которых у Москвы есть пересекающиеся интересы. Об этом заявил журналистам во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Мы продолжаем диалог со всеми региональными государствами, как уже упоминалось», — отметил представитель Кремля.

По словам Пескова, у России есть общие интересы со многими из государств региона, и мы стремимся развивать сотрудничество, которое охватывает как торгово-экономическую сферу, так и другие направления.

Песков заявил, что события в Сирии удивили и Россию, и весь мир
Песков заявил, что события в Сирии удивили и Россию, и весь мир

Напомним, что 8 декабря вооружённая сирийская оппозиция, начавшая широкомасштабное наступление на правительственные силы в конце ноября, вошла в столицу Сирии, Дамаск. Лидер страны Башар Асад согласился оставить пост президента и покинул территорию государства. Вскоре стало известно, что ему предоставили убежище в Москве.

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Life.ru

Марина Фещенко
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