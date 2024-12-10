Песков заявил, что Россия продолжает диалог со всеми странами Ближнего Востока
Россия продолжает вести диалог со всеми странами Ближнего Востока, с рядом из которых у Москвы есть пересекающиеся интересы. Об этом заявил журналистам во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Мы продолжаем диалог со всеми региональными государствами, как уже упоминалось», — отметил представитель Кремля.
По словам Пескова, у России есть общие интересы со многими из государств региона, и мы стремимся развивать сотрудничество, которое охватывает как торгово-экономическую сферу, так и другие направления.
Напомним, что 8 декабря вооружённая сирийская оппозиция, начавшая широкомасштабное наступление на правительственные силы в конце ноября, вошла в столицу Сирии, Дамаск. Лидер страны Башар Асад согласился оставить пост президента и покинул территорию государства. Вскоре стало известно, что ему предоставили убежище в Москве.
Life.ru