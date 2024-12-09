Песков заявил, что события в Сирии удивили и Россию, и весь мир
Происходящее в Сирии стало неожиданностью не только для России, но и для всего мира, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, что ослабление поддержки Башара Асада со стороны сирийских силовиков удивило как Москву, так и международное сообщество.
Песков также подчеркнул высокий уровень конфликтности в мире, который требует особого внимания, в том числе со стороны России. Он отметил, что международная обстановка стала крайне турбулентной, особенно в свете событий на Украине и обострения ситуации на Ближнем Востоке. Пресс-секретарь добавил, что Россия внимательно следит за этими процессами и поддерживает диалог с ключевыми странами региона, включая Турцию.
«Мы продолжаем диалог с Анкарой и другими государствами региона, в том числе по вопросам Сирии. В данный момент в Сирии наблюдается сложный период, связанный с нестабильностью», — заявил Песков.
Он заверил, что, несмотря на трудности, Москва продолжает обсуждать важные вопросы в рамках международных консультаций. По его словам, Астанинский формат остается платформой для политических консультаций и обмена мнениями между Россией, Ираном и Турцией, а также другими заинтересованными сторонами, включая представителей ООН и стран-наблюдателей.
Напомним, что 8 декабря вооружённая сирийская оппозиция, начавшая широкомасштабное наступление на правительственные силы в конце ноября, вошла в столицу Сирии, Дамаск. Лидер страны Башар Асад согласился оставить пост президента и покинул территорию государства. Вскоре стало известно, что ему предоставили убежище в Москве. Оппозиция также гарантировала безопасность российских военных баз. В ответ на эти события Москва призвала к началу переговоров по Сирии под эгидой ООН.
Life.ru