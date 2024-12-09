Песков заявил, что события в Сирии удивили и Россию, и весь мир

Происходящее в Сирии стало неожиданностью не только для России, но и для всего мира, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, что ослабление поддержки Башара Асада со стороны сирийских силовиков удивило как Москву, так и международное сообщество.

Песков также подчеркнул высокий уровень конфликтности в мире, который требует особого внимания, в том числе со стороны России. Он отметил, что международная обстановка стала крайне турбулентной, особенно в свете событий на Украине и обострения ситуации на Ближнем Востоке. Пресс-секретарь добавил, что Россия внимательно следит за этими процессами и поддерживает диалог с ключевыми странами региона, включая Турцию.

«Мы продолжаем диалог с Анкарой и другими государствами региона, в том числе по вопросам Сирии. В данный момент в Сирии наблюдается сложный период, связанный с нестабильностью», — заявил Песков.