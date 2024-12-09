Кремль анонсировал серьёзный разговор о судьбе российских военных баз в Сирии

Говорить о сохранении российских воинских частей в Хмеймиме и Тартусе пока рано, это будет обсуждаться с теми, кто встанет у руля страны. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Пока преждевременно об этом говорить. В любом случае это все предмет для обсуждения с теми, кто будет у власти в Сирии. Сейчас мы видим, что такой период трансформации, чрезвычайной нестабильности. Поэтому потребуется время. И потом потребуется серьёзный разговор с теми, кто будет облечён властью», — сказал Песков.