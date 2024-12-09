Специальная военная операция (СВО)
Ситуация в Сирия
«Орешник» (ракета)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 декабря, 09:57

Кремль анонсировал серьёзный разговор о судьбе российских военных баз в Сирии

Песков: Сохранение военных баз РФ в САР надо обсуждать с теми, кто займёт власть

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Говорить о сохранении российских воинских частей в Хмеймиме и Тартусе пока рано, это будет обсуждаться с теми, кто встанет у руля страны. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Пока преждевременно об этом говорить. В любом случае это все предмет для обсуждения с теми, кто будет у власти в Сирии. Сейчас мы видим, что такой период трансформации, чрезвычайной нестабильности. Поэтому потребуется время. И потом потребуется серьёзный разговор с теми, кто будет облечён властью», — сказал Песков.

Помимо того, представитель Кремля отметил, что Россия пытается обеспечить безопасность военных баз и выйти на контакт с теми, кто может организовать это.

Путин лично приказал укрыть в России свергнутого президента Сирии Башара Асада и его семью
Путин лично приказал укрыть в России свергнутого президента Сирии Башара Асада и его семью

Напомним, 8 декабря вооружённая сирийская оппозиция, начавшая масштабное наступление на правительственные силы в конце ноября, вошла в столицу страны Дамаск. Лидер САР Башар Асад согласился покинуть пост президента и уехал из страны. Вскоре выяснилось, что ему выделили убежище в Москве. А сирийская оппозиция гарантировала безопасность военных баз России. Москва же призвала запустить переговоры по САР под эгидой ООН.

Николай Рюмин
  • Новости
  • Дмитрий Песков
  • ВС РФ
  • Сирия
  • Ситуация в Сирии
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar