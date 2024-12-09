Кремль анонсировал серьёзный разговор о судьбе российских военных баз в Сирии
Песков: Сохранение военных баз РФ в САР надо обсуждать с теми, кто займёт власть
Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru
Говорить о сохранении российских воинских частей в Хмеймиме и Тартусе пока рано, это будет обсуждаться с теми, кто встанет у руля страны. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Пока преждевременно об этом говорить. В любом случае это все предмет для обсуждения с теми, кто будет у власти в Сирии. Сейчас мы видим, что такой период трансформации, чрезвычайной нестабильности. Поэтому потребуется время. И потом потребуется серьёзный разговор с теми, кто будет облечён властью», — сказал Песков.
Помимо того, представитель Кремля отметил, что Россия пытается обеспечить безопасность военных баз и выйти на контакт с теми, кто может организовать это.
Напомним, 8 декабря вооружённая сирийская оппозиция, начавшая масштабное наступление на правительственные силы в конце ноября, вошла в столицу страны Дамаск. Лидер САР Башар Асад согласился покинуть пост президента и уехал из страны. Вскоре выяснилось, что ему выделили убежище в Москве. А сирийская оппозиция гарантировала безопасность военных баз России. Москва же призвала запустить переговоры по САР под эгидой ООН.