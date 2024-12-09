Песков считает, что пылающий Ближний Восток требует особого внимания России

Высокий уровень конфликтного потенциала в международных делах требует внимательного подхода, в том числе со стороны России. Такое заявление сделал в понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он добавил, что международная обстановка оценивается как «весьма турбулентная».

«Мы видим ситуацию вокруг Украины, мы видим много противоречивых заявлений на этот счет, мы видим растущий конфликтный потенциал в других регионах, можно сказать, пылающий Ближний Восток», — перечислил представитель Кремля.

Песков отметил, что Россия будет продолжать консультации с региональными странами по вопросам Сирии и анализировать текущую ситуацию.