В Сирии заявили о нежелании воевать с Израилем
Новый лидер Сирии аш-Шараа: Мы не собираемся вступать в конфликт с Израилем
Лидер вооруженных группировок, захвативших власть в Дамаске, Ахмед аш-Шараа, более известный под именем Абу Мухаммед аль-Джулани, заявил, что новые власти не планируют конфликтовать с Израилем.
«Мы не собираемся вступать в конфликт с Израилем», — передаёт его слова телеканал Al Jazeera.
В начале декабря Сирия оказалась под властью воооружённой оппозиции. За несколько дней повстанцы смогли вытеснить правительственные войска из крупных городов и занять Дамаск. Лидер страны Башар Асад покинул свой пост и уехал за пределы страны. По личному указанию президента России Владимира Путина Асаду и его семье предоставили в России убежище. Тем временем кабинет министров Сирии передал все дела переходному правительству.
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