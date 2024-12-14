Специальная военная операция (СВО)
Ситуация в Сирии
«Орешник» (ракета)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 декабря, 16:51

В Сирии заявили о нежелании воевать с Израилем

Новый лидер Сирии аш-Шараа: Мы не собираемся вступать в конфликт с Израилем

Лидер вооруженных группировок, захвативших власть в Дамаске, Ахмед аш-Шараа, более известный под именем Абу Мухаммед аль-Джулани, заявил, что новые власти не планируют конфликтовать с Израилем.

«Мы не собираемся вступать в конфликт с Израилем», — передаёт его слова телеканал Al Jazeera.

В начале декабря Сирия оказалась под властью воооружённой оппозиции. За несколько дней повстанцы смогли вытеснить правительственные войска из крупных городов и занять Дамаск. Лидер страны Башар Асад покинул свой пост и уехал за пределы страны. По личному указанию президента России Владимира Путина Асаду и его семье предоставили в России убежище. Тем временем кабинет министров Сирии передал все дела переходному правительству.

Временное правительство Сирии: цели работы и кто такой Мохаммед аль-Башир
Временное правительство Сирии: цели работы и кто такой Мохаммед аль-Башир
Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / alex9330

Полина Никифорова
  • Новости
  • Ситуация в Сирии
  • Сирия
  • Израиль
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar